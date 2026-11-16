Carovita, manifestazione con i sindaci ad Amantea

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Ad Amantea mercoledì 18 novembre manifestazione contro il carovita con i sindaci calabresi per chiedere interventi concreti al Governo.

AMANTEA (COSENZA)– Forte adesione, da parte degli amministratori locali della Calabria, per la manifestazione promossa dal Comitato regionale contro il carovita che si terrà ad Amantea mercoledì. Alla vigilia dell’appuntamento il coordinatore del comitato, Gianfranco Perri, comunica che sono stati invitati tutti i sindaci della Calabria, i presidenti di Provincia ed i rappresentanti istituzionali per confrontarsi sul problema del carovita. Il meeting si terrà presso l’auditorium Francesco Tonnara di Amantea. «Si tratta di un evento unico nel suo genere – annota Perri – in Calabria mai come adesso la forte adesione di tutti i primi cittadini, genera un confronto aperto sui punti programmatici individuati dal comitato e dai sindaci da sottoporre al presidente della Regione e chiedere allo stesso di incontrare il Governo a Roma con una delegazione cosi da esporre le necessità dei calabresi.

CAROVITA MANIFESTAZIONE A AMANTEA, L’APPELLO DI PERRI AI SINDACI E IL CONFRONTO CON REGIONE E GOVERNO

La popolazione calabrese deve chiedere ai propri eletti, ai propri sindaci di partecipare alla manifestazione prevista per il 18 novembre alle ore 14.30, perché ogni sindaco ha obbligo morale di supportare i propri concittadini e chiedere interventi mirati per le famiglie, le imprese, i pensionati e le fasce deboli». Perri esprime soddisfazione per le adesioni ricevute e chiede ai presidenti di Provincia una mobilitazione da parte di tutto il territorio perché oggi, la Calabria ha bisogno di trovarsi unita e fuori dagli schemi partitici. Il presidente della Regione conosce i punti programmatici che abbiamo promosso in questi giorni con le istituzioni e serve che lui sia il ponte utile per confrontarci con il Governo e rivendicare non misure di sostegno momentanee ma reali condizioni di miglioramento per l’economia delle famiglie calabresi, le imprese, ed i servizi socio-assistenziali che i Comuni non riescono più ad erogare».