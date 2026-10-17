Caro Carburanti, studenti al fianco di agricoltori e pescatori

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Caro carburanti e proteste. Imponente manifestazione degli studenti a Corigliano-Rossano al fianco di trattori e pescatori. Qualche momento di tensione con le forze dell’ordine

CORIGLIANO ROSSANO – Una giornata ad alta tensione ma di straordinaria compattezza sociale quella vissuta ieri, venerdì 16 ottobre 2026, lungo le arterie nevralgiche della Sibaritide. La mobilitazione che vede protagonisti agricoltori, pescatori e l’intero tessuto produttivo del territorio non accenna a spegnersi; anzi, si allarga a macchia d’olio, arricchendosi della partecipazione fondamentale del mondo studentesco e delle sigle sindacali come la Cgil.

CARO CARBURANTI, LA PROTESTA DEGLI STUDENTI

Come ampiamente annunciato alla vigilia, la protesta ha vissuto uno dei suoi momenti più intensi e partecipati nelle prime ore della mattina di ieri, venerdì 16 ottobre 2026. Un imponente corteo studentesco, partito dal Parco Fabiana Luzzi allo Scalo di Corigliano, ha attraversato le strade cittadine scortato dall’energia e dalla rabbia pacifica dei giovani. Gli studenti, sventolando striscioni e scandendo slogan in difesa del futuro e contro il carovita (“Per lo Stato è cara vita, per noi è caro vita”), si sono diretti compatti verso la rotonda di Santa Lucia sulla Statale 106 Jonica. Qui si sono uniti ai trattori degli agricoltori e ai presidi dei pescatori che da giorni presidiano l’area, suggellando un patto generazionale e sociale in difesa del territorio.

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Il clou della mobilitazione ha fatto registrare momenti di forte apprensione sul fronte della viabilità. A causa delle rigide disposizioni e degli ordini impartiti dalla Procura – volti a impedire l’interruzione totale e prolungata del flusso stradale su un’arteria vitale come la Statale 106 – si sono verificati brevi momenti di tensione tra i ma