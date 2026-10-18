Caro carburanti, «Dodicimila realtà rischiano di chiudere»

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Caro carburanti, continuano i presidi dei Tir allo svincolo di Firmo e sulla 106. E non si ferma la mobilitazione degli agricoltori

«SE entro il prossimo 20 ottobre non avremo risposte, continueremo la protesta a oltranza e non escludiamo anche una marcia su Roma.». Nelle parole di Leonardo, uno dei tanti autotrasportatori presenti al presidio sulla Statale 534, nei pressi dello svincolo autostradale Firmo/Sibari, tutta la determinazione e la disperazione di un comparto sull’orlo del collasso. La mobilitazione degli autotrasportatori e degli agricoltori del Pollino e della Sibaritide è proseguita anche ieri, sabato 17 ottobre 2026, senza sosta facendo registrare una partecipazione in costante crescita.

CARO CARBURANTI, LA PROTESTA NON SI FERMA TRA POLLINO E SIBARITIDE

Gli autotrasportatori presidiano le arterie più importanti del territorio, la statale 534 e la statale 106 nei pressi del Sybaris Motel, nel territorio comunale di Cassano. Ieri mattina, sulla 534, si contavano circa settanta Tir disposti lungo i cigli delle carreggiate. La presenza dei giganti della strada ha provocato rallentamenti, ma mai il blocco del traffico. La circolazione avveniva a senso unico alternato nel tratto interessato dagli autoarticolati. Così come sulla 106, nei pressi del Motel Sybaris, verso mezzogiorno si contava una ventina di Tir schierati a bordo strada.

LA PROTESTA FINO AL 20 OTTOBRE

Una protesta, indetta dall’associazione regionale Fedralog, che è prevista fino alle ore 23 e 59 di martedì 20 ottobre e le ragioni della mobilitazione vanno ben oltre il semplice rincaro del carburante.

«Stiamo protestando contro la drammatica situazione che riguarda il settore dei trasporti», ci chiarisce Leonardo. «Non stiamo protestando solo per il caro gasolio, che in questo momento sta riducendo le aziende sul lastrico, ma anche per altre problematiche cruciali che riguardano i prezzi, le tariffe e i rapporti con la committenza. Il nostro è un settore dove autisti e aziende sono alla mercé della committenza. Chiediamo che le committenze rispettino questo settore e chiediamo alle istituzioni di definire un quadro chiaro di norme regolate a livello nazionale. Reclamiamo la tutela delle nostre aziende: se non si interviene subito, 12.000 realtà presenti sul territorio saranno inesorabilmente destinate a chiudere».

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CARO CARBURANTI, LA PROTESTA DEL MONDO AGRICOLO

Parallelamente alla protesta dei camionisti, non si ferma la mobilitazione del mondo agricolo. Gli agricoltori continuano a presidiare le postazioni di contrada “Bianchino”, nel territorio comunale di Castrovillari, oltre che alla “rotonda” di San Marco, al bivio di Spezzano e nella “Piana” di Cerchiara. Presidi questi che continuano a essere meta di visite istituzionali e testimonianze di vicinanza. Al presidio di Cerchiara è giunto monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano all’Ionio e vicepresidente della CEI, che ha voluto portare la propria vicinanza spirituale e umana ai manifestanti.

LA SOLIDARIETÀ DEI SINDACI

In contrada Bianchino, invece, si è registrata la presenza di alcuni sindaci del territorio: quello di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, di Cerchiara, Giuseppe Ramundo, e il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano. Insieme a loro anche il consigliere regionale Ferdinando Laghi. «Sono qui, in contrada Bianchino, perché qui si sta portando avanti – ha dichiarato Ferdinando Laghi – una battaglia con delle rivendicazioni che non riguardano soltanto gli autotrasportatori e gli agricoltori, ma riguardano tutte le famiglie, e non solo quelle della Calabria. Per questo è importante che quel che succede venga fatto sapere al resto d’Italia ed è doveroso esserci.

LA PRESA DI POSIZIONE DI LAGHI

«È doveroso perché queste persone, che ci mettono la faccia e che lottano in prima persona per tutti, debbono sentire il supporto, la solidarietà, la vicinanza delle istituzioni e delle persone che loro stessi hanno mandato al governo. Quindi, benvenuti alle istituzioni, sindaci, consiglieri regionali e comunali che vengono a portare la loro solidarietà. Sbaglia chi non è presente, magari per calcoli politici, perdendo così la sintonia con le persone che non fanno vertenze politiche, ma vertenze sociali con lo scopo semplicemente di recuperare quel minimo di dignità e di sicurezze economiche che permettono a tutti di arrivare a fine mese».