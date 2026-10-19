Caro carburanti, «Guardatevi intorno, la gente sta con noi»

3 minuti per la lettura

Caro carburanti e proteste, il messaggio alla politica dai presidi della Sibaritide e del Pollino

CASSANO – Non si ferma la protesta nel Nord della Calabria. Anche durante la giornata di ieri, domenica 18 ottobre 2026, la mobilitazione degli autotrasportatori e degli agricoltori del Pollino e della Sibaritide è proseguita senza sosta, confermando la determinazione di un comprensorio che non intende fare passi indietro. I presidi rimangono attivi in punti nevralgici della viabilità regionale e il messaggio che si leva dalle strade del Cosentino è univoco: la mobilitazione andrà avanti ad oltranza finché non arriveranno risposte concrete. I punti critici del traffico continuano a essere presidiati con costanza. Sulla Statale 534, nei pressi dello svincolo autostradale Firmo/Sibari, e lungo la Statale 106 nei pressi del Sybaris Motel, la presenza dei dimostranti è ben visibile. Ieri mattina, domenica 18 ottobre 2026, lungo le carreggiate della SS 534 si contavano una quarantina di bisonti della strada sulle carreggiate.

CARO CARBURANTE, I PRESIDI ATTIVI NEL POLLINO

La giornata festiva ha garantito un flusso veicolare ridotto, composto quasi esclusivamente da autovetture private. Un alleggerimento che ha permesso a diversi camionisti di alternarsi nei turni per far visita alle proprie famiglie. «La nostra non è una protesta passeggera», spiega uno degli autotrasportatori presenti al presidio sulla 534. «Martedì siamo stati convocati a Milano e invieremo una nostra delegazione ufficiale per trattare. Ma sia chiaro: se in quell’occasione non otterremo risposte certe e tangibili, la mobilitazione non solo proseguirà, ma verrà intensificata. Non escludiamo alcuna forma di protesta».

LA SITUAZIONE LUNGO LA STATALE 106

La determinazione si respira anche sul fronte della Statale 106, dove una quindicina di Tir rimangono schierati a bordo strada, simbolo visibile di una categoria all’estremo delle forze. Parallelamente, il mondo agricolo continua a far sentire la propria voce attraverso una rete capillare di punti di raccolta distribuiti in tutto il comprensorio, da San Marco a Spezzano, fino a Cerchiara e alla strategica contrada “Bianchino”, nel territorio comunale di Castrovillari. Proprio il presidio di Bianchino – che raccoglie i lavoratori della terra di Cassano, Castrovillari, Cerchiara e Firmo – si sta trasformando nel baricentro simbolico e politico della protesta sociale. In un comunicato congiunto diffuso in giornata, gli agricoltori di Bianchino hanno tracciato un bilancio di questi giorni di lotta.

LA RABBIA CHE TRAVOLGE L’INDIFFERENZA

«La rabbia si sta trasformando in un’onda che travolge l’indifferenza. Giorno dopo giorno, la cittadinanza si unisce a noi. Il territorio ha compreso che questa non è la battaglia egoistica di una singola categoria, ma una vera e propria lotta per la sopravvivenza di tutta la comunità locale».

Il presidio registra ogni giorno una solidarietà trasversale. Tra i trattori si sono visti sindaci e amministratori dei comuni limitrofi, diversi consiglieri regionali e gli esponenti della minoranza consiliare di Castrovillari. Particolarmente significativa è stata la presenza degli studenti del Liceo Scientifico locale, scesi a contrada Bianchino a fianco dei lavoratori per rivendicare la tutela dell’economia e del tessuto sociale in cui sono cresciuti. Tuttavia, dalla nota degli agricoltori emerge anche una pesante stoccata politica rivolta all’amministrazione comunale di Castrovillari.

CARO CARBURANTI, IL PRESIDIO DI BIANCHINO

«Di fronte a questa straordinaria partecipazione popolare, risalta un’unica, rumorosa e inaccettabile assenza – scrivono quelli del presidio di Bianchino – quella del sindaco e della maggioranza di Castrovillari. Mentre le istituzioni di ogni livello e la società civile scendono in strada, chi governa la città del Pollino sceglie il silenzio e l’isolamento all’interno dei palazzi».

Il messaggio finale è una vera e propria sfida lanciata a chi, forse per opportunità politica, ignora la mobilitazione in atto. “A chi ancora si nasconde diciamo una cosa sola: guardatevi intorno. Dai banchi di scuola ai campi, dalle istituzioni regionali ai comuni vicini, la gente sta con gli agricoltori».