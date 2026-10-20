Caro carburanti, la protesta non arretra a Corigliano-Rossano

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Caro carburanti, a Corigliano-Rossano, ortofrutta esaurita e carenza di carne e pesce, fermi anche i panettieri. Al presidio pasti caldi dai ristoratori. I piccoli produttori accusano le associazioni

Prosegue composta ma inamovibile la protesta che da ormai sei giorni vede agricoltori, pescatori e autotrasportatori stazionare presidiando la rotatoria di contrada Santa Lucia, lungo la Statale 106 Jonica. Un’azione nata per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul peso insostenibile del caro gasolio e dell’impennata del costo della vita, che continua a svolgersi senza alcuna intemperanza o blocco selvaggio della circolazione stradale, nella ferma volontà di mantenere la linea della civiltà pur pretendendo risposte concrete e risolutive a una vertenza che sta letteralmente strangolando il tessuto economico locale.

CARO CARBURANTI, MERCATI A SECCO A CORIGLIANO-ROSSANO

Gli effetti tangibili della mobilitazione si fanno tuttavia sentire in maniera sempre più pesante sul tessuto commerciale della città, dove la mancanza di rifornimenti sta mettendo a dura prova la catena della distribuzione alimentare. Con lo stop che in queste ore coinvolge anche la filiera dei panettieri, nei supermercati e nei punti vendita dell’area urbana di Corigliano-Rossano iniziano a registrarsi i primi contraccolpi drammatici per la quotidianità delle famiglie, evidenziati da banchi dell’ortofrutta completamente spogli, cassette vuote nei reparti dei prodotti freschi e una forte carenza nell’approvvigionamento di carne e pesce che non riescono a raggiungere i mercati a causa del blocco dei trasporti.

LA GARA DI SOLIDARIETÀ POPOLARE

A fare da contraltare ai disagi logistici vi è tuttavia una spontanea e calorosa gara di solidarietà popolare mossa da diverse attività di ristorazione e locali della zona, i quali continuano a recapitare regolarmente pasti caldi, bevande e generi di conforto al presidio di Santa Lucia per offrire un minimo di sollievo ai manifestanti costretti a presidiare lo snodo viario giorno e notte, affrontando la stanchezza e le temperature rigide.

Oltre alle rivendicazioni di carattere strettamente economico, dalla strada si leva con forza una critica durissima e radicale nei confronti delle rappresentanze di categoria tradizionali, ritenute ormai totalmente inadeguate e distanti dalla realtà quotidiana dei lavoratori.

LA FRATTURA CON LE ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Dalle parole degli agricoltori più anziani, che custodiscono la memoria delle storiche lotte contadine del passato, emerge la denuncia di una frattura profonda con le associazioni di settore, accusate di essersi trasformate in vere e proprie strutture aziendali inclini a tutelare unicamente i grandi gruppi monopolistici e le lobbies economiche, dimenticando completamente i piccoli produttori.

LA PICCOLA AGRICOLTURA FAMILIARE NEL LIMBO

Chi protesta in prima linea sostiene che i grandi poteri economici continuino ad accaparrarsi i terreni e a dettare le regole del mercato, lasciando la piccola agricoltura familiare della Piana di Sibari in un colpevole limbo. Prezzi di vendita da fame e costi di produzione ormai insostenibili rischiano, secondo i manifestanti, di cancellare per sempre un intero comparto identitario della Calabria.

CARO CARBURANTI, L’APPELLO DA CORIGLIANO-ROSSANO

L’appello che si leva da Corigliano-Rossano resta univoco: la mobilitazione non intende arretrare finché non verranno affrontati i nodi strutturali del caro carburante e delle speculazioni di filiera che strozzano le famiglie e distruggendo il tessuto produttivo della Sibaritide.