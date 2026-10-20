Caro carburanti, Occhiuto al presidio dei Tir a Falerna: «In Calabria si protesta con dignità»

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Caro carburanti, Roberto Occhiuto visita il presidio di agricoltori e autotrasportatori contro il caro carburanti: «Faremo tutto il possibile per essere al loro fianco»

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è sceso in campo nella notte per incontrare gli autotrasportatori e gli agricoltori in presidio contro il caro carburanti. Il governatore ha condiviso sui social un video della visita, rivolgendo un messaggio di solidarietà alle categorie in lotta e contrapponendo la mobilitazione calabrese ai disordini registrati a Milano.

«Ieri notte (lunedì 19 ottobre 2026, ndr) ho voluto esserci per dire grazie. Mentre a Milano si distruggono vetrine, in Calabria agricoltori e autotrasportatori manifestano con dignità per difendere il proprio lavoro», ha scritto Occhiuto. «Stiamo facendo e faremo tutto il possibile per essere al loro fianco. Con chi lavora per l’Italia e non la distrugge».

OCCHIUTO A FALERNA

La visita del presidente regionale è avvenuta al presidio dei Tir a Falerna, nel Lametino, mentre proseguono le mobilitazioni di Fedralog e dei movimenti agricoli contro l’aumento dei costi dei carburanti. In questo contesto, i presidi restano attivi in diversi punti della regione e hanno causato rallentamenti alla circolazione, senza tuttavia trasformarsi in blocchi totali del traffico.

Nel frattempo, la protesta degli autotrasportatori è prevista fino a mezzanotte di oggi, 20 ottobre. Proprio in questa giornata, infatti, una delegazione di Fedralog è attesa al tavolo tecnico convocato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini

CARO CARBURANTI, IL PIANO DELLA REGIONE

Sul piano degli interventi, la Regione Calabria ha approvato un pacchetto da 15 milioni di euro contro l’impatto del caro gasolio: 10 milioni sono destinati alle imprese di trasporto merci su strada e 5 milioni alle imprese agricole.

Al presidio, Occhiuto ha assicurato che gli aiuti partiranno nei prossimi giorni, ribadendo la volontà della Regione di sostenere chi vede comprimersi i margini economici per l’aumento dei costi di gestione