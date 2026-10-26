Sciopero, gli studenti di Cosenza e Rende: «Chiudete le scuole»

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Gli studenti di Cosenza e Rende chiedono ai sindaci e ai dirigenti scolastici la chiusura degli istituti in occasione delle sciopero generale del 30 ottobre

COSENZA – Chiudere gli istituti scolastici della provincia di Cosenza il prossimo 30 ottobre e rinviare, dove previste, le elezioni studentesche. È la richiesta avanzata dal Collettivo studentesco degli Istituti Superiori dell’area urbana di Cosenza e Rende in vista dello sciopero nazionale al quale gli studenti intendono partecipare. L’appello è rivolto ai sindaci e ai dirigenti scolastici del territorio e arriva dopo settimane di mobilitazioni contro la crisi economica, la guerra e il carovita.

LA POSIZIONE DEL COLLETTIVO STUDENTESCO

«Per settimane la nostra voce ha rimbombato all’unisono di quella degli agricoltori e degli autotrasportatori, che stanno scioperando per gli stessi motivi per cui noi abbiamo scelto di bloccare la città», scrivono gli studenti. «Riteniamo non sia corretto penalizzare alunni e insegnanti perché esprimono la volontà di scioperare e protestare, diritto previsto dalla nostra Costituzione», si legge nella nota. Un secondo problema riguarda le elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca, fissate proprio per il 30 ottobre in alcuni istituti. Il Collettivo chiede cla riprogrammazione delle votazioni all’Istituto di istruzione superiore “Fermi-Brutium” e all’Istituto di istruzione superiore “Valentini-Majorana”.