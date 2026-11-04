L’orrore delle trincee e le ferite dell’anima: gli “scemi di guerra”

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Nell’anniversario della fine della Grande Guerra la storia degli “scemi di guerra” ricoverati durante il conflitto nel manicomio di Girifalco in provincia di Catanzaro

COSENZA – Le guerre causano ferite che non squarciano solo le carni, possono devastare la psiche degli esseri umani esattamente come farebbe una mina calpestata da un ignaro soldato. Nel giorno del 108esimo anniversario dalla fine della Grande Guerra il pensiero va ai milioni di uomini che lasciarono nelle trincee il loro equilibrio mentale. Li chiamarono “scemi di guerra’’, un’espressione che successivamente si è diffusa a vario titolo nell’opinione pubblica con una valenza dispregiativa e denigratoria. Un’offesa dietro cui si cela un’origine di sofferenza estrema. La retorica patriottica italiana trattò con diffidenza e ribrezzo questi soldati. Polvere da nascondere sbrigativamente sotto il tappeto sia durante che dopo il conflitto bellico.

Un reduce gravemente ferito o mutilato generava compassione ed era considerato un eroe che aveva patito irrimediabilmente gli orrori della guerra. Ma un giovanotto tremante o delirante a causa dello shock da trincea cozzava con gli standard di virilità dell’epoca. L’approccio nei confronti di questi sventurati fu pertanto pregno di pregiudizi e di inadeguatezze. Certo, non mancarono i “furbetti della trincea’’ che ingannarono le commissioni mediche per evitare il combattimento al fronte. Episodi che instaurarono un atteggiamento intransigente e ottuso nei comandi militari e che penalizzarono i molti uomini che invece soffrivano realmente di disturbi mentali dovuti all’«inutile strage» della Grande Guerra, così ribattezzata dal pontefice Benedetto XV.

LE RICERCHE DEL DOCENTE OSCAR GRECO

Oscar Greco, docente di Storia contemporanea presso il Dices dell’Unical è autore del testo “I demoni del mezzogiorno. Follia, pregiudizio e marginalità nel manicomio di Girifalco (1881-1921)”, Edizioni Rubbettino, 2018. La struttura psichiatrica calabrese, grazie alla sua capacità d’espansione, divenne il principale punto di riferimento per l’internamento psichiatrico dei militi nel Mezzogiorno. Le condizioni d’assistenza dei degenti non si discostavano dal resto dei manicomi dell’allora Regno d’Italia. «La stragrande maggioranza degli uomini internati a Girifalco proveniva dalle regioni del Sud ma non mancavano pazienti originari dal resto della penisola. Una stima definitiva dei militari che furono ricoverati a Girifalco è difficile se non impossibile. Infatti molti soldati venivano internati e dopo pochi mesi erano rispediti al fronte per poi far ritorno nuovamente in manicomio», spiega Greco.

Il manicomio di Girifalco, al pari di altri istituti psichiatrici italiani di quegli anni, assolse senza esitazioni il compito di restituire all’esercito in tempi brevi, durante il confitto, i soldati che accusarono traumi psichici. Vennero accelerati i tempi di ricovero (da poche settimane a qualche mese di degenza), aumentarono sensibilmente le percentuali di guarigioni, vere o presunte (come dimostrano i tanti casi di ritorno in manicomio dopo una precedente dimissione), pochi furono invece i casi di lungodegenze.

L’IMPREPARAZIONE DELLA PSICHIATRIA DELL’EPOCA

E qui viene fuori l’approccio spicciolo e brutale della psichiatria italiana. «Il primo obiettivo dei medici non era curare i soldati ma capire se simulavano la follia. Si procedeva in tal senso a stretto contatto con il ministero della Guerra. Le direttive erano chiare e stringenti: scovare i simulatori, curare alla meno peggio chi era realmente affetto da shock da trincea e catapultarlo di nuovo in prima linea contro gli austriaci», evidenzia Greco. La psichiatria degli anni della Grande Guerra faceva i conti ancora con i retaggi dei metodi lombrosiani, sottolinea il docente.

Si insisteva, a volte in modo totalmente irrazionale, nel ricercare i tratti ereditari della follia. Al netto della spasmodica caccia ai simulatori, la psichiatria a livello mondiale (il fenomeno degli “scemi di guerra’’ interessò ovviamente tutti gli eserciti) si trovò spiazzata dinanzi allo shock da trincea. Erano dominanti le opinioni di eminenti psichiatri militari che ritenevano che «la simulazione così come la diserzione» fossero «inequivocabili segni di debolezza mentale», riconoscibili spesso anche dalle «asimmetrie craniche», nonché «manifestazioni di degenerazione e criminalità innate».

LO “SHELL SHOCK”

Il termine “Shell shock’’ fu coniato nel 1915 dallo psicologo Charles Myers sulla rivista medica The Lancet. Inizialmente si pensava fosse un danno fisico al cervello causato dal forte rumore delle esplosioni o dall’avvelenamento da monossido di carbonio. Tuttavia si comprese presto che colpiva anche soldati lontani dai bombardamenti diretti. Oggi è riconosciuto come una forma storica di disturbo da stress post-traumatico (Ptds). I principali sintomi erano tremori incontrollabili e tic, amnesia e confusione mentale, flashback, incubi e attacchi di panico, mutismo, sordità o paralisi senza cause organiche, allucinazioni, aggressività o stati di torpore estremo.

IL TRAUMA DELLA MODERNITÀ

Un altro aspetto importante è il trauma della modernità che milioni di ragazzi italiani subirono. La Prima guerra mondiale fu un conflitto moderno. In Calabria, com’è noto, la quasi totalità dei fanti era di estrazione contadina ed analfabeta. «Proviamo a immaginare un giovane contadino che non aveva mai visto un’automobile, bersagliato costantemente da cannonate e proiettili di ogni sorta. Il trauma era pressoché inevitabile. Qualcosa di simile avvenne anche agli emigranti che si trovarono di fronte a grattacieli enormi e al frastuono delle metropoli americane», rileva Greco. Giovani uomini, che in alcuni casi non avevano mai indossato un paio di stivali, provenienti dai più remoti luoghi della Calabria mandati senza speranze sul Carso e sul Piave. L’impatto psicologico non poteva che essere devastante. Passare dalla quiete e dalla routine della ruralità all’inferno di sangue e fragore delle trincee. Costretti a combattere una guerra spaventosa di cui ne ignoravano la portata.

REDUCI SCOMODI

Il fascismo delle origini fece leva sui diritti e sulla riconoscenza morale che la Patria doveva garantire ai reduci e ai mutilati della Grande Guerra. Ma nella retorica sansepolcrista non c’era spazio per gli “scemi di guerra”. Troppo scomodi e per nulla funzionali alla nascente ideologia mussolinana. Negli anni della guerra la censura asfissiante non permise di far conoscere agli italiani questo ulteriore tremendo aspetto del conflitto. Anche nei manicomi, compreso quello di Girifalco, i soldati non erano a contatto con gli altri pazienti. C’era la volontà di comprimere il problema piuttosto che risolverlo. L’immagine di un soldato in preda alle convulsioni o in uno stato catatonico era più disturbante, secondo i vertici militari, di un milite sfigurato o mutilato. C’era quindi l’orientamento di nascondere le criticità o, quanto meno, di ridimensionarle per non “inficiare” l’umore di migliaia di soldati che si accingevano a partire per il fronte.

Anche chi sopravvisse alla guerra e venne dimesso dai manicomi ebbe un’esistenza di stenti. Le già misere condizioni di vita vennero aggravate in molti casi dall’alcolismo, dalla violenza domestica e quasi sempre da un’emarginazione sociale all’interno della comunità. Difficile, anche in questo caso, stimare delle cifre ma nel dopoguerra furono numerosi i reduci che si tolsero la vita.

UN’EREDITÀ DA PRESERVARE

Gli “scemi di guerra” non possono essere ritenuti semplicemente “effetti collaterali” della guerra del 1915-1918. I problemi psichici dei soldati della Grande Guerra non rappresentarono degli aspetti marginali del conflitto. La storiografia, nel corso dei decenni, ha finalmente restituito memoria e dignità ai tanti uomini a cui la guerra dilaniò l’anima.