Rende, con La Terra di Piero e Affavorì, la serata solidale all’Oktoberfest

1 minuto per la lettura

Grande successo per la serata solidale all’Oktoberfest Calabria, a Rende in collaborazione con La Terra di Piero e la Trattoria Affavorì

Una serata di festa, musica e solidarietà ha animato l’Oktoberfest Calabria grazie alla collaborazione tra La Terra di Piero e la Avvaforì – Trattoria delle persone, realtà conosciuta per il suo straordinario progetto di inclusione sociale che coinvolge ragazzi con disabilità.

Durante l’evento, omaggiato il numeroso pubblico presente con i “Maccabuoni”. Si tratta di un piatto speciale preparato proprio dai ragazzi della Trattoria Affavorì, simbolo di condivisione, passione e integrazione. Parte del ricavato della serata è devoluto all’associazione La Terra di Piero, impegnata da anni in progetti di solidarietà a favore dei più fragili, in Italia e all’estero.

Nel corso della serata è intervenuto Sergio Crocco, presidente de La Terra di Piero, che ha voluto ringraziare gli organizzatori e ha sottolineato l’importanza dell’imprenditoria sociale come modello di sviluppo inclusivo e sostenibile: “Eventi come questo dimostrano che si può fare impresa mettendo al centro le persone, soprattutto quelle più fragili. È questa la Calabria che vogliamo: solidale, concreta e capace di costruire opportunità.”

L’atmosfera si è fatta ancora più coinvolgente dalle esibizioni live delle band L’Hosteria di Giò, Villazuk e Kresta, che hanno accompagnato il pubblico con musica, energia e divertimento per tutta la serata.

L’Oktoberfest Calabria conferma così il suo impegno non solo come evento di grande richiamo, ma anche come occasione per promuovere valori di inclusione, collaborazione e solidarietà, unendo il piacere della buona cucina, della musica e della condivisione.