Cosenza, Baby pit stop Unicef all’Agenzia delle Entrate

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A Cosenza nasce un nuovo spazio di inclusione e sostegno alla genitorialità con il Baby pit stop Unicef

COSENZA – Un segnale di civiltà, attenzione e sensibilità verso le famiglie di Cosenza. All’Agenzia delle Entrate di Cosenza inaugurato il ‘Baby Pit Stop Unicef’, uno spazio dedicato alle mamme che allattano e ai genitori con neonati, un progetto del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia che punta a rendere i luoghi pubblici più attenti ai bisogni della prima infanzia.

CONSENTIRE ALLE MADRI CHE SI TROVANO FUORI CASA DI ALLATTARE IN UN AMBIENTE CONFORTEVOLE

L’iniziativa risponde a un’esigenza concreta: consentire alle madri che si trovano fuori casa di allattare in un ambiente riservato e confortevole, senza dover rinunciare a un momento essenziale per il benessere del proprio bambino. Si tratta, quindi, di un servizio dal valore sociale significativo perché teso a superare quegli ostacoli quotidiani che possono rendere più difficile vivere serenamente la maternità negli spazi pubblici.

AL TAGLIO DEL NASTRO DEL BABY PIT STOP I RAPPRESENTANTI DEL COMITATO PROVINCIALE UNICEF CON LA PRESIDENTE PERRI

Presenti al taglio del nastro dello spazio allestito direttamente dalle funzionarie dell’Ente, il direttore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza Giuseppe Sifonetti con la responsabile del progetto Ida Paola Cerenzia e per il Comitato provinciale Unicef di Cosenza la presidente Monica Perri con la referente BPS Gabriella Coscarella e le volontarie Marzia Nigro e Concetta Perri.

La breve cerimonia è stata l’occasione per sottolineare come la promozione dell’allattamento al seno significhi sostenere una pratica importante per la salute della madre e del neonato e contribuire al percorso di crescita e sviluppo del bambino, anche sul piano cognitivo. Così come particolare enfasi è data al fatto che la maternità e la genitorialità non devono diventare un limite alla possibilità di accedere ai servizi, lavorare o svolgere le attività quotidiane.

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI COSENZA DA UNO SPAZIO ATTREZZATO A UN MESSAGGIO DI ACCOGLIENZA

Lo spazio inaugurato presso l’Agenzia delle Entrate di Cosenza rappresenta, dunque, molto più di un ambiente attrezzato: è un messaggio culturale che restituisce dignità a un gesto naturale, spesso condizionato da imbarazzo e dalla mancanza di luoghi idonei, ed al tempo stesso si configura come il riconoscimento di una forma concreta di accoglienza che mette al centro la persona, la famiglia e i bisogni dei più piccoli.

Questa esperienza dimostra anche che anche le amministrazioni pubbliche possono svolgere un ruolo importante nella costruzione di una società più inclusiva, capace di tradurre i principi di tutela dell’infanzia e sostegno alla genitorialità in interventi concreti e praticabili.

Il Comitato provinciale Unicef di Cosenza ha rivolto un ringraziamento sentito all’Agenzia delle Entrate di Cosenza per aver reso concreta questa importante iniziativa che si configura come un esempio virtuoso di servizio pubblico capace di coniugare efficienza, inclusione e sostegno alla genitorialità, trasformando un momento di collaborazione istituzionale in un servizio di valore sociale per le famiglie.