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Con il bando GREAT Erasmus Traineeship Short Term alcuni studenti Unical hanno avuto l’occasione di volare oltreoceano fino a New York per un periodo di tirocinio formativo.

Immagina di poter attraversare il noto ponte di Brooklyn, di passare tra i suggestivi grattacieli di New York o di passeggiare a Central Park, uno dei parchi urbani più celebri al mondo, situato nel cuore di Manhattan. Per molti è ancora un sogno nel cassetto, per alcuni studenti Unical un sogno diventato realtà.

Nove studenti dell’Università della Calabria – tra i corsi di economia e lingue –sono stati selezionati per partecipare ad un viaggio studio GREAT Erasmus Traineeship Short Term dal 3 al 18 ottobre nell’ambito del “Project Management & AI: Methods & Applications”: un programma di seminari culturali realizzato su misura per gli studenti dal MIM (Manhattan Institute of Management).

GREAT ERASMUS TRAINEESHIP SHORT TERM: PROGRAMMA MIM

Le tematiche trattate hanno spaziato dal Business English a Human Resources e International Marketing. Un piano formativo ricco di incontri con leader di rilevanza internazionale nel settore finanziario, culturale e media, come Citybank, TGI Sport, MSC (Mediterranean Shipping Company) e molti altri. Il progetto includeva anche visite guidate in alcuni dei luoghi storici, simbolo della città di New York, tra cui la Public Library e St Patrick’s Cathedral. I vari meeting e le presentazioni delle aziende hanno fornito agli studenti uno scorcio sul funzionamento di alcune importanti realtà lavorative, come supporto nel percorso di realizzazione di una propria carriera professionale.

Il programma, organizzato dal Consorzio Erasmus+ Traineeship GREAT, ha riguardato anche altre università italiane partner che aderiscono al progetto in una realtà dinamica e stimolante. Tutto ciò è stato possibile grazie alla significativa collaborazione tra il dipartimento di Economia, Statistica e Finanza, l’Area Internazionalizzazione dell’Unical – che coordina il programma – e il MIM di New York. L’Unical promuove tirocini all’estero per garantire esperienze profondamente formative, sia a livello linguistico che professionale. Ancora una volta l’obiettivo è quello di sostenere gli studenti a espandere i propri orizzonti accademici e culturali.

DIARIO NEWYORKESE

Alcune studentesse che hanno vissuto in prima persona l’esperienza Erasmus si sono raccontate a Unical Voice, rivelando cosa significa vivere la città di New York attraverso i propri occhi e soprattutto cosa si prova nel passare dalle aule del nostro campus a quelle di un contesto internazionale come quello del MIM.

«È stata un’emozione indescrivibile. Ricordo come se fosse ieri il momento esatto in cui ho ricevuto l’e-mail di convocazione per questo progetto. Essere stata selezionata ha rappresentato una grande soddisfazione che mi ha permesso letteralmente di realizzare un sogno. » ci racconta Maria Elvira, studentessa in Lingue per la comunicazione internazionale.

Un’esperienza del genere «mi ha permesso di uscire dalla mia dimensione quotidiana, e riuscire a mettere in pratica ciò che ho studiato attraverso il confronto con un contesto internazionale come New York» afferma Marica, del medesimo corso di laurea.

Entrare in contatto con una realtà lontana dalla propria, che va oltre le aule universitarie, permette di crescere e prendere coscienza delle realtà professionali esistenti. Ma l’aspetto che hanno evidenziato maggiormente è stato il collegamento concreto tra la formazione accademica svolta e il mondo del lavoro con cui sono entrate in contatto grazie ai meeting con le varie aziende.

Confrontarsi con una realtà internazionale richiede un livello di preparazione linguistico adatto. In particolare «il progetto puntava a potenziare il nostro livello di Business English e a sviluppare competenze comunicative e interculturali» conferma una delle studentesse. Per Teresa – iscritta al corso di Lingue e letterature moderne – il MIM ha «permesso di osservare praticamente come la lingua applicata in contesti diversi, quali il marketing e l’intelligenza artificiale sia fondamentale, andando oltre gli studi meramente linguistici». Inoltre aggiunge: «Con questo programma è stato possibile instaurare rapporti anche con studenti che provengono da altri atenei d’Italia» generando un clima vivace e collaborativo.

UNA CITTÀ, MILLE ESPERIENZE

Il programma proposto dal MIM è stato abbastanza ricco, come confermano le studentesse. «Durante queste due settimane a New York abbiamo alternato momenti di formazione in loco a incontri con professionisti aziendali di rilievo internazionale. Ciò ci ha permesso di entrare in contatto con molteplici ambiti professionali, quasi tutti del settore terziario, come Mastercard».

Per Teresa è stato fondamentale che «i manager di alcuni settori hanno mostrato praticamente come funzionano determinati meccanismi all’interno di queste realtà». Quindi, aggiunge Marica «sono state approfondite varie prospettive sul mondo del business, del marketing e delle strategie aziendali in un contesto globale, legandosi a temi come il mondo del beauty, le campagne pubblicitarie, ma anche il Made in Italy».

La ciliegina sulla torta, secondo Maria Elvira, è stata poi «la possibilità di esplorare New York e di immergerci nella sua atmosfera autunnale. È una città che trasmette un’energia pazzesca, che ti travolge nei suoi ritmi frenetici, anche solo passeggiando nel Financial District o trascorrendo le pause pranzo tra una lezione e l’altra nei dintorni di Wall Street».

OLTRE IL TIROCINIO, UN’ESPERIENZA CHE RESTA

Tra le molteplici attività svolte, alcune in particolare hanno lasciato il segno. Per Maria Elvira l’esperienza più significativa è stata la visita presso MSC Group. «È stato un momento particolarmente stimolante e ispirazionale, perché ci ha permesso di guardare al mondo del lavoro da una prospettiva concreta, e riflettere sulle tante possibilità che possono aprirsi dopo il percorso universitario».

Il manager dell’azienda, essendo italiano, si è rivelato un importante «esempio di impegno e dedizione» aggiunge Teresa. «Ci ha raccontato di come si sia ritrovato in America per una semplice opportunità di stage e come poi, da quella semplice opportunità sia riuscito a costruire la propria carriera e a stabilirsi lì»

QUINDI VALE LA PENA PARTIRE

Ripercorrendo i giorni a New York, Maria Elvira si confida: «A livello personale è stata una sfida. Ho avuto modo di uscire dalla mia zona di comfort e allo stesso tempo di acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza sulle prospettive future».

«E sì, consiglierei assolutamente ad altri studenti di partecipare perché è un’esperienza che arricchisce sotto tanti punti di vista: permette di allargare i propri orizzonti, conoscere nuove persone, e tornare a casa con un bagaglio di ricordi unici».

Ma soprattutto, suggerisce Marica: «quello che secondo me è molto importante è che non bisogna avere paura, e soprattutto non è necessario partire con le idee già chiare su cosa ci si aspetta da una esperienza del genere o su quello che deve essere il proprio futuro».

Avere la giusta dose di coraggio è fondamentale per lasciarsi travolgere da un’avventura che porta a spostarsi anche molti chilometri da casa. «Perché sono state proprio alcune di queste esperienze che hanno permesso di aprire la mente a nuove possibilità e aiutato a capire quali direzioni e percorsi professionali si possono esplorare» concludono.

Questo è quello che fa davvero la differenza nel proprio percorso accademico, soprattutto perché permette di guardare al proprio futuro con maggior fiducia e determinazione.