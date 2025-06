Tragedia a Bisignano in un incidente morto giovane motociclista

1 minuto per la lettura

È Carlo Rago, il 34enne motociclista di Bisignano morto nell’incidente stradale di questa notte, 8 giugno. Stava tornando a casa: frenata improvvisa, impatto fatale. La comunità è in lutto.

BISIGNANO (COSENZA) – La comunità di Bisignano è stata scossa da una notizia straziante nella notte, tra sabato 7 e domenica 8 giugno2025, con la morte di Carlo Rago. Il 34enne, è deceduto a seguito di un tragico incidente stradale. Sembrerebbe che la vittima fosse in sella alla sua moto e stava rientrando a casa dopo una serata in tranquillità trascorsa con gli amici. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato quando la moto di Rago avrebbe improvvisamente frenato di colpo, presumibilmente per evitare un ostacolo. L’impatto successivo però è stato fatale.

La notizia della scomparsa di Carlo ha gettato nello sconforto l’intero paese, dove era profondamente conosciuto e apprezzato. La sua memoria è legata non solo alla sua persona, ma anche al suo impegno nel sociale, che lo rendeva una figura stimata e ben voluta. E sono tanti i messaggi sui social lasciati per il giovane motociclista. La comunità si stringe ora attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore. La camera ardente del 34enne si svolgerà presso l’abitazione di Carlo. I funerali del giovane motociclista morto nell’incidente di questa notte saranno celebrati domani, lunedì 10 giugno2025, alle ore 17:30 presso il Santuario di Sant’Umile in Bisignano.

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire comunque l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.