Maltempo: intrappolato nell’acqua, salvataggio in elicottero a Corigliano-Rossano

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Per le forti piogge i vigili del fuoco hanno effettuato in elisoccorso il salvataggio di un uomo intrappolato dalla furia dell’acqua a Corigliano Rossano. Allagamenti diffusi e viabilità critica in Calabria.

COSENZA – Non si placa l’ondata di maltempo che da ore sta flagellando la costa ionica calabrese. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta in tutto il territorio, dove la pioggia incessante ha trasformato strade in fiumi e isolato intere contrade. Nel pomeriggio di oggi, 17 marzo 2026, un intervento coordinato tra terra e cielo ha evitato che la situazione volgesse in tragedia in località contrada Fosse.

Un uomo, rimasto intrappolato dalla furia dell’acqua che ha rapidamente allagato l’area circostante la sua posizione, è stato tratto in salvo grazie a un’operazione congiunta di alta specializzazione. Sul posto è intervenuta la squadra fluviale dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, supportata dall’equipaggio dell’elicottero “Drago VF165”, giunto appositamente dal reparto volo di Salerno. Le difficili condizioni ambientali hanno reso necessario l’utilizzo del mezzo aereo per raggiungere il soggetto, che necessitava di cure mediche urgenti. Una volta recuperato, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 presenti sul posto. L’uomo è stato subito trasferito in una struttura ospedaliera per gli accertamenti del caso.

SALVATAGGIO IN ELISOCCORSO A CORIGLIANO ROSSANO MA LE CRITICITÀ SONO DIFFUSE E ALLERTA CONTINUA

La situazione sulla fascia ionica resta estremamente delicata. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile segnalano: allagamenti diffusi con numerose abitazioni al piano terra e seminterrati sono invasi dall’acqua. La viabilità compromessa con diverse arterie locali sono impraticabili a causa di detriti e fango. Le sale operative sono sature di richieste per assistenza alla popolazione e messa in sicurezza di infrastrutture.