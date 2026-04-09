Rende, 13enne trova e restituisce borsa con denaro: il plauso delle comune

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Un tredicenne ha restituito al legittimo proprietario una borsa contenente una somma rilevante di denaro, il plauso del Comune di Rende.

RENDE – «Apprendiamo con vivo piacere il bel gesto del tredicenne di origine egiziana, che ha trovato una borsa smarrita contenente denaro, documenti e altri valori e, con l’aiuto dei propri familiari, ha rintracciato il proprietario per restituirla». Lo scrive n una nota l’amministrazione comunale di Rende.

«Come Amministrazione di Rende – prosegue la nota – siamo felici che questa vicenda, capitata proprio nel nostro territorio, faccia notizia, a dispetto di una narrazione diffusa secondo la quale i migranti sarebbero responsabili soprattutto di atti di criminalità, piccola e grande. Al contrario, l’onestà disinteressata di questo giovanissimo immigrato ribadisce che la maggior parte di coloro che bussano alle nostre porte per trovarvi accoglienza, è costituita da persone oneste e desiderose di condividere con noi il loro avvenire contribuendo al loro benessere. Sapere che molti sono capaci di gesti simili a quello del ragazzino egiziano ci fa ben sperare: l’integrazione, che passa attraverso questi piccoli grandi gesti, non solo è possibile, ma anche bella e desiderabile».