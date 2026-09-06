Cosenza, vasto incendio nei pressi dello svincolo autostradale

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Un vasto incendio ha interessato l’area urbana di Cosenza, disagi alla circolazione stradale nei pressi dello svincolo dell’A2

COSENZA – Prima domenica di settembre nel segno degli incendi nell’area urbana di Cosenza. Traffico bloccato lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, poco prima dello svincolo di Cosenza Sud, per un incendio sviluppatosi ai margini della carreggiata.

Le fiamme hanno interessato la vegetazione presente sul fianco destro dell’autostrada nella direzione di marcia verso Reggio Calabria. Una colonna di fumo molto densa è ben visibile per buona parte del pomeriggio a chilometri di distanza. La vicinanza dell’incendio alla sede stradale ha reso necessaria la massima prudenza per chi sta percorrendo il tratto in direzione sud.

Le fiamme hanno interessato anche l’ area di via Magna Grecia, nei pressi dello stadio San Vito Marulla, creando una situazione di forte criticità e di paura, anche a causa della presenza di un distributore di carburanti. Sul posto sono intervenuti gli operatori Anas e i Vigili del Fuoco di Cosenza, arrivati dall’esterno dell’autostrada. Sono state inoltre attivate le squadre Anas per l’intervento di un mezzo cisterna.