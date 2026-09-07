Cosenza, auto in fiamme in via Bari

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Auto in fiamme nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre, in via Bari a Cosenza, sul posto i vigili del fuoco, nessun ferito. In corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio

Un’auto è andata a fuoco nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre 2026, in via Bari, a Cosenza. Le fiamme hanno avvolto il veicolo parcheggiato lungo la strada, richiamando l’attenzione di residenti e passanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio. Secondo le prime ricostruzioni da parte dei Vigili del Fuoco non si tratterebbe di un evento di natura dolosa ma di un cortocircuito interno.