Dieci auto distrutte da un incendio in una concessionaria a Tarsia

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Un incendio ha distrutto dieci auto in una concessionaria in località Cona a Tarsia, indagini delle forze dell’ordine

TARSIA (COSENZA) – Nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Rende è di Castrovillari sono intervenute per un incendio sviluppatosi all’interno del piazzale di una concessionaria di autovetture nuove e usate, in località Cona Tarsia.

L’attività commerciale dispone di un piazzale di circa 1.000 metri quadrati, all’interno del quale erano parcheggiate circa 150 autovetture. Le fiamme hanno interessato complessivamente 10 veicoli, prevalentemente Suv.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero al resto del parco automezzi e scongiurando il coinvolgimento delle numerose autovetture presenti nel piazzale. Presenti anche i Carabinieri delle Stazioni di San Marco Argentano e Terranova da Sibari, per gli adempimenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a determinare l’origine dell’incendio.