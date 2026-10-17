Carcere di Cosenza, grave carenza di personale

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Il sindacato Uspp denuncia una grave carenza di personale nel carcere di Cosenza: «Mancano trenta agenti»

COSENZA – È un quadro drammatico, quello emerso dalla visita istituzionale della segreteria regionale del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria (Uspp) all’interno della Casa circondariale “Sergio Cosmai” e dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (Uepe) di Cosenza.

All’incontro, cui sono seguiti un’assemblea del personale e un punto stampa, hanno preso parte il segretario regionale Giorgio Federico, il vicesegretario regionale Raffaele Poerio, il delegato regionale Andrea Di Mattia e il segretario locale Giuseppe Lavalle.

LA CONFERENZA STAMPA

I vertici del sindacato hanno svolto, nella mattinata del 15 ottobre, un sopralluogo all’interno dell’istituto penitenziario cosentino. L’obiettivo è di vagliare la salubrità dei luoghi di lavoro e le condizioni operative del personale. Numerose e perduranti criticità: una carenza cronica di personale, relativa, in particolar modo, al ruolo degli assistenti, spesso costretti a coprire più posti di servizio, con gravi ripercussioni sulla loro salute psico-fisica, cui si affiancano carenze a livello strutturale, con postazioni di servizio che non risultano consone e decorose. Anche la caserma agenti, secondo quanto emerso nel corso dell’ispezione, necessiterebbe di una ristrutturazione complessiva per consentire ai lavoratori di operare in un ambiente adeguato.

LA POSIZIONE DELL’USPP

«L’istituto di Cosenza registra una grave carenza di personale: mancano infatti circa 30 agenti – spiega l’Uspp in una nota -. Questo quadro non solo complica la vita all’interno dell’istituto, ma costringe il personale a coprire più posti di servizio contemporaneamente, con un sovraccarico enorme di lavoro, soprattutto nei turni pomeridiani e notturni, dove vengono accorpati i diversi posti di servizio. Risultano inoltre carenti i ruoli intermedi tra ispettori e sovrintendenti. A ciò si aggiunge la delicata questione della gestione dei detenuti psichiatrici, i quali spesso aggrediscono il personale in servizio».

LA QUESTIONE DEGLI INTERPELLI



Un altro punto affrontato riguarda la nuova contrattazione decentrata locale, siglata di recente all’istituto di Cosenza. L’Uspp, oltre a chiedere un rinforzo della pianta organica, attende che ora venga data «piena attuazione agli interpelli per la rotazione nei vari posti di servizio, misura fondamentale per favorire uno svecchiamento nei ruoli in cui da anni risultano incardinate le stesse persone, dando così spazio e opportunità ai giovani colleghi».

Un meccanismo che potrebbe rappresentare anche «un forte stimolo motivazionale per il personale, incentivando la formazione continua e l’acquisizione dei punteggi necessari per accedere alle diverse posizioni di servizio». Altra nota dolente, quella che riguarda i tentativi della criminalità organizzata di continuare a comandare all’esterno agendo dall’interno del carcere. Ciò avviene attraverso l’introduzione illegale di telefoni cellulari e l’uso di droni destinati al trasporto di droga e dispositivi telefonici.

LE RICHIESTE DEL SINDACATO

A fronte di questi rischi, il sindacato chiede allo Stato di esportare in Calabria il cosiddetto “modello Secondigliano”. In quest’ultimo è stato installato un jammer in grado di bloccare ben 24mila telefonate in un solo giorno. Spazio anche all’adozione di strumentazioni antidrone per contrastare l’introduzione di sostanze illecite e stupefacenti. Nel corso della giornata è stato visitato anche l’Uepe di Cosenza, dove gli ambienti lavorativi sono risultati visibilmente angusti. A questo proposito, il sindacato invierà una nota formale all’ufficio Asp di prevenzione e al Visag.