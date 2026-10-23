San Vincenzo La Costa, ferito durante una battuta di caccia

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Un uomo di 74 anni è stato ferito da un colpo di fucile durante una battuta di caccia a San Vincenzo La Costa

SAN VINCENZO LA COSTA (COSENZA) – Incidente di caccia a San Vincenzo La Costa, nel Cosentino. Un uomo di 74 anni, di San Lucido, è stato raggiunto da un colpo di fucile alla spalla durante una battuta di caccia in una zona montana. I presenti, una volta compreso l’accaduto, hanno allertato immediatamente il numero unico di emergenza per richiedere l’intervento dell’ambulanza.

Le condizioni critiche del 74enne, tuttavia, hanno reso necessario l’invio di un elisoccorso per facilitare il trasporto all’ospedale “Annunziata” di Cosenza. L’uomo è attualmente ricoverato, in prognosi riservata, in terapia intensiva. Secondo quanto si apprende, non dovrebbe rischiare la vita. Sul posto, i carabinieri della Stazione di San Fili, coordinati dal capitano Andrea Aiello, cui sono affidate le indagini per accertare la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.