Cosenza, Domenico Lanzaro nuovo Capo di Gabinetto della Questura

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Il Primo dirigente della Polizia Domenico Lanzaro ha assunto l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Cosenza

COSENZA – Il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Domenico Lanzaro, assume da oggi l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Cosenza. Di origini cosentine, Lanzaro vanta un percorso accademico e professionale di altissimo livello. Laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, ha frequentato il corso biennale di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, conseguendo un Master in Scienze sulla Sicurezza.

Nel corso della sua prestigiosa carriera nella Polizia di Stato, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità sul territorio nazionale e calabrese, operando come Dirigente della Polizia di Frontiera e del Commissariato di Domodossola, Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine di Rosarno e successivamente di Rende, Dirigente del Commissariato di P.S. di Paola, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cosenza, Dirigente del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano e, infine, Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Vibo Valentia.

Al nuovo Capo di Gabinetto vanno i più sentiti auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico da parte del Questore Antonio Borelli, dei colleghi Funzionari e del personale della Polizia e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Questura.