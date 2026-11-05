Traffico di droga tra Cosenza e Rende, cinque misure cautelari

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Disposte cinque misure cautelari per traffico di droga nell’area urbana di Cosenza, l’operazione dei carabinieri

COSENZA – Cinque persone raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga a Cosenza e nei comuni dell’hinterland. Il provvedimento è scattato nelle prime ore di giovedì 5 novembre 2026 dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Rende, su ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica.

LE MISURE CAUTELARI

Le misure riguardano cinque soggetti, nei cui confronti ci sarebbero gravi indizi in relazione a ipotesi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare marijuana, hashish e cocaina. Nel dettaglio, per uno degli indagati disposta la custodia cautelare in carcere, per tre gli arresti domiciliari, mentre per il quinto stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Rende, avrebbe permesso di ricostruire una serie di episodi di coltivazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Lo sone in questione sarebbero il capoluogo bruzio e diversi centri dell’hinterland cosentino. Nel corso delle indagini sarebbero emerse numerose contestazioni a carico dei cinque indagati, con riferimento a condotte riguardanti diverse tipologie di droga, tra cui marijuana, hashish e cocaina.