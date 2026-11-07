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San Giovanni in Fiore, il comune a rischio scioglimento. Arriva la diffida del prefetto sulla convocazione del consiglio comunale. Adesso restano venti giorni di tempo.

SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA) – A questo punto c’è il rischio concreto che il consiglio comunale di San Giovanni in Fiore venga sciolto. È arrivata ieri la diffida del prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano che se non viene convocata entro venti giorni l’assise comunale per l’approvazione del rendiconto finanziario del 2025 scatta la procedura prevista dall’articolo 141, comma 2 degli Enti Locali, che prevede lo scioglimento dell’Ente. In sintesi il prefetto di Cosenza chiede al primo cittadino del grosso centro silano, Antonio Barile «come mai ancora non è stato convocato il consiglio comunale, dopo che i revisori dei conti hanno fatto sapere ed inviato sia al sindaco che ai singoli consiglieri comunali la situazione finanziaria del 2025?».

La relazione dei revisori dei conti sul conto consuntivo dell’anno passato è stata scritta nero su bianco: vale a dire il Comune di San Giovanni in Fiore ha un debito 7 milioni e 895.805 di euro.

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Però di questi quasi 8 milioni di debiti bisogna tenere conto che l’amministrazione comunale precedente, quella guidata da Rosaria Succurro aveva realizzato opere per 9 milioni di euro del Fondo Pnrr su 14 interventi: il Comune florense, tuttavia, aveva anticipato 4 milioni e 25 mila euro di euro a fronte della somma inviata dallo Stato di soli 4 milioni e 77 mila euro. Quindi bisogna tener conto della somma che dovrà essere recuperata sui 9 milioni anticipati dal Comune. Ad allora a questo punto c’è il rischio concreto che qualora ancora non venisse convocato il consiglio comunale entro breve tempo si andrebbe allo scioglimento del Comune e questo sarebbe un danno incalcolabile per tutta la comunità di San Giovanni in Fiore.

A rimetterci sarebbero gli oltre 170 invisibili, che da anni ed anni stanno aspettando la stabilizzazione con il rischio concreto che la somma stanziata dalla Regione Calabria (54 milioni) per loro sfumerebbe dopo il 31 dicembre, ultimo giorno per usufruire di tale opportunità. Ma non solo, perché con lo scioglimento del Comune verrebbero a mancare i servizi essenziali e il licenziamento del personale che ancora aspetta di essere stabilizzato. In tal caso il Comune sarebbe sguarnito di personale in grado di gestire tali servizi. Insomma una catastrofe annunciata.