Unical, pattuglie nel campo per rafforzare la sicurezza

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L’Unical a Rende rafforza la sicurezza interna nel campus. Intanto, ancora, nessuna traccia di Rahel, studentessa di 28 anni scomparsa dall’Unical il 19 ottobre. Proseguono le ricerche

I RECENTI fatti di cronaca avvenuti nel campus universitario, e soprattutto la scomparsa della giovane studentessa Rahel, di origine etiope, hanno trasmesso un po’ di preoccupazione a chi ruota intorno all’Unical. Il rettore Greco è intervenuto nei giorni scorsi sulla questione sicurezza. «Il Campus è sicuro» ha detto, ma ha anche sottolineato la volontà di rafforzare ancora di più i sistemi di controllo con un piano di interventi da un milione di euro (più telecamere e maggiore illuminazione).

UNICAL, SI RAFFORZA LA SICUREZZA NEL CAMPUS

A fronte di questo sono state anche attivate delle pattuglie all’interno del campus di Arcavacata da parte della polizia municipale di Rende, volute dal sindaco Principe. Il pattugliamento nelle ore notturne, i primi controlli sono serviti anche a segnalare i punti bui del campus o intorno al campus. Ma ci sono anche polizia e carabinieri che controllano la zona.

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NESSUNA NOTIZIA DI RAHEL

Ma dopo 21 giorni Rahel non si trova. La ragazza di 28 anni, originaria dell’Etiopia e iscritta al corso di laurea in Chimica, si è dissolta nel nulla dal campus di Arcavacata lo scorso 19 ottobre. Forze dell’ordine, associazioni, amici, sostenuti anche dall’Unical, continuano a passare al setaccio il territorio. Le indagini si concentrano in particolare sugli ultimi giorni della giovane nel campus. Un primo dettaglio fondamentale riguarda i suoi progetti a breve termine: il fratello di Rahel, Jonas, giunto in Calabria dalla Germania per seguire da vicino le ricerche, ha rivelato che la sorella aveva manifestato la volontà di lasciare l’Italia per raggiungerlo. Nella sua camera presso gli alloggi dell’Unical (le Maisonettes), la ragazza aveva già preparato valigie e scatoloni, pronta a trasferirsi.

I DETTAGLI SUL SUO STATO DI ANIMO

Dai racconti raccolti tra colleghi e amiche emergono alcuni dettagli su uno stato d’animo turbato, ma è tutto da verificare. Un’amica della ventottenne ha raccontato, alle telecamere di Chi l’ha visto?, che Rahel appariva quasi spaventata nei giorni precedenti alla scomparsa, tanto da aver smesso di frequentare con regolarità le lezioni. Aveva confidato di «aver paura di qualcuno».

Durante le perquisizioni nella stanza della ragazza (trovata chiusa a chiave), la Polizia ha rinvenuto una lettera. Il contenuto viene mantenuto sotto il più stretto riserbo da parte della Procura di Cosenza e della squadra mobile, e non è stato divulgato neppure alla famiglia e neanche al fratello Jonas che ha raggiunto il campus nei giorni scorsi e che ha comunicato che non andrà via fino a quandro Rahel non sarà ritrovata.

IL LAVORO DEGLI INQUIRENTI

Gli inquirenti cercano di capire se si tratti di uno scritto d’addio o di un appunto che possa rivelare il suo stato d’animo. Intanto gli esperti informatici della Polizia stanno passando al setaccio le chat, le e-mail, i social network e la cronologia di navigazione web per ricostruire la rete di contatti della ragazza nelle ore e nei giorni antecedenti al 19 ottobre. Si cercano in particolare riscontri legati alla sua intenzione di trasferirsi in Germania dal fratello ( aveva già preparato le valigie) o eventuali prenotazioni di biglietti di viaggio.

LE IPOTESI

Ad oggi, le ipotesi sul tavolo degli inquirenti rimangono aperte: dall’allontanamento volontario (forse legato appunto all’intenzione di raggiungere la Germania) o se aveva paura di qualcosa o di qualcuno.

Continuano anche gli appelli e chiunque avesse notizie verificate o avvistamenti riconducibili alla ragazza, deve contattare immediatamente le forze dell’ordine al numero unico di emergenza 112.