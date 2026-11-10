Linea ferroviaria Paola-Cosenza, giornata di caos per i pendolari

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Gravi disagi per i pendolari della linea ferroviaria Paola-Cosenza a causa dei ritardi e della soppressione dei treni

COSENZA – Giornata di grandi disagi per i pendolari (in gran parte docenti) della tratta ferroviaria Paola-Cosenza. “Ci è stato comunicato che il treno delle 14.16 Paola-Cosenza, sarebbe arrivato con soli cinque minuti di ritardo a Paola. Siamo saliti tutti a bordo alle 14.26, ma poi ci è stato comunicato che saremmo partirti per le 14.40 per l’attesa di un altro treno in galleria. Purtroppo poco dopo, senza ragione, siamo dovuti scendere perché soppresso”, lo sfogo di alcuni pendolari.

“Tutti i passeggeri sono stati quindi invitati a cambiare treno e a spostarsi sul binario 3 per salire sul treno successivo, quello delle 15.15. Anche questo treno, pronto sul binario in orario, non è però partito. Siamo restati sul treno in attesa fino alle 15.45, poi anche questo treno è stato soppresso senza ragione”, proseguono i pendolari.

“Nuovo cambio: ci spostiamo al binario 2, nel malcontento generale, saliamo su nuovo treno quello delle 15.49 che è partito finalmente alle 15.52. I viaggiatori trattati senza rispetto, presi in giro dalle 14.16 cambiando tre treni senza avere risposta perché effettivamente non c’erano ragioni per aver cancellato questo servizio che ha lasciato centinaia di persone a piedi”, l’amaro sfogo dei viaggiatori.

“Siamo arrivati a destinazione alle 16.15, su un treno zeppo di gente senza un posto a sedere, in quanto tre corse sono state accorpate su un treno. Il kit cortesia, fornito da Trenitalia alle 16.00 è stato distribuito da una passeggera”, concludono i pendolari.