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Tragico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Cosenza in via Bendicenti, il bilancio è di un morto e due feriti

COSENZA – Non c’è pace per l’area urbana di Cosenza sul fronte degli incidenti stradali. Nella notte tra sabato 21 novembre e domenica 22 novembre si è verificato un tragico incidente stradale a Cosenza, in via Bendicenti. Dalle prime e parziali informazioni sarebbe avvenuto uno scontro frontale tra due autovetture. Il bilancio è di una persona deceduta e due feriti, di cui una in gravi condizioni. Per consentire le operazioni di soccorso e la gestione dell’emergenza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

A perdere la vita è stato un uomo di 63enne, deceduto all’ospedale Annunziata dopo il trasferimento. L’uomo viaggiava insieme a una donna di 48 anni, che nel violento impatto avrebbe riportato una grave ferita a una gamba e al bacino. Nell’altra automobile si trovava invece una donna di 33 anni. La donna avrebbe riportato un trauma cranico alla testa ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Resta ovviamente da ricostruire l’esatta dinamica del mortale sinistro. Le forze dell’ordine, effettuati i rilevi del caso, stanno acquisendo tutti gli elementi utili per comprendere le cause dell’incidente stradale.