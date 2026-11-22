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Un ragazzo accoltellato nei pressi di una discoteca di Rende, non è in pericolo di vita. Indagini in corso

RENDE (COSENZA) – Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito a coltellate, la notte scorsa, nei pressi di una discoteca nella zona industriale di Rende. Secondo le prime informazioni, l’episodio avrebbe coinvolto più persone, al momento non ancora identificate. Ignoto, per ora, anche il movente alla base dell’aggressione, che potrebbe essersi verificata al culmine di una lite.

La vittima, un minore originario della provincia di Catanzaro, è stata soccorsa e successivamente trasportata in ospedale a causa delle ferite. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Rende, guidati dal capitano Andrea Aiello, al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili del grave gesto.