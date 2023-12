Tragedia alla vigilia di Natale a Rose, muore ex ispettore di polizia

1 minuto per la lettura

Tragedia alla vigilia di Natale a Rose dove un ex ispettore di polizia muore a seguito di un incidente stradale

ROSE (COSENZA) – Tragedia alla vigilia di Natale, un ex ispettore di polizia, oggi in pensione, infatti, muore in un incidente stradale avvenuto nel comune di Rose, nel Cosentino.

La vittima, Rocco Petrilli, viaggiava a bordo della sua auto nei pressi della rotatoria che da Rose porta in direzione Cosenza o Montalto Uffugo. Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista, avrebbe sbandato perdendo il controllo della macchina che è conseguentemente finita in un dirupo.

Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe avvertito poco prima la famiglia del suo imminente arrivo che, però, non è mai avvenuto. Il figlio del pensionato, non vendendolo tornare a casa, ha dato l’allarme che ha portato al ritrovamento della vettura con a bordo l’uomo deceduto a seguito dei traumi causati dall’incidente.