Elezioni a Oriolo: gomme dell'auto tagliate al candidato Bonamassa

1 minuto per la lettura

Sull’atto intimidatorio delle gomme tagliate all’auto dell’avvocato Francesco Bonamassa, candidato alle elezioni comunali di Oriolo, indagano i carabinieri.

ORIOLO (COSENZA) – Hanno atteso l’oscurità, e poi, a poche ore dai risultati dello spoglio delle schede elettorali per le amministrative di Oriolo, in provincia di Cosenza, ignoti hanno tagliato le gomme della macchina di uno dei candidato. Si tratta della Fiat Panda di Francesco Bonamassa. Avvocato di professione, Bonamassa, nelle elezioni amministrative di sabato e domenica scorsa, è risultato il primo dei non eletti. Era nella lista “Patto di Cittadinanza attiva” con Vincenzo Diego candidato a sindaco e sono risultati sconfitti.

L’automobile di Bonamassa era parcheggiata in pieno centro della cittadina, in via Roma, quando questa notte, martedì 11 giugno 2024, è stata presa di mira. «Nei miei circa quarant’anni di attività politica – ha dichiarato Bonamassa – un fatto del genere non è mai successo. E, sono stato amministratore comunale e segretario della sezione del Pds».

Sull’intimidazione delle gomme tagliate al candidato e primo dei non eletti alle elezioni amministrative di Oriolo, indagano adesso i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio.