Acri, incidente stradale sulla Statale 660: morto motociclista

Il motociclista è morto dopo aver perso il controllo del proprio veicolo in un incidente stradale autonomo sulla Statale 660 nei pressi di Acri.

ACRI (COSENZA) – Un tragico incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, 13 luglio 2024, sulla Statale 660 di Acri, in provincia di Cosenza, Un motociclista è morto dopo aver perso il controllo del proprio mezzo e cadendo rovinosamente a terra.

L’incidente stradale mortale, avvenuto nel primo pomeriggio, è stato autonomo. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Nell’impatto, il motociclista ha riportato gravi ferite che ne hanno causato il decesso. Sul posto sono intervenute prontamente le ambulanze del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.

Per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine, la carreggiata in direzione dello svincolo SS177 è stata temporaneamente chiusa al traffico, provocando disagi alla circolazione.