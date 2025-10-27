Latitante messicano per sequestro di persona in Germania, arrestato a Cetraro

1 minuto per la lettura

Arrestato a Cetraro latitante messicano: condannato in Germania a 15 anni per sequestro di persona, è in attesa di estradizione.

CETRARO (COSENZA) – Un latitante di origine messicana, condannato in Germania a ben 15 anni di reclusione per sequestro di persona, è stato arrestato alla giustizia italiana. L’arresto è stato eseguito questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Paola. L’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, era ricercato in base a un Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca lo scorso 30 settembre. Sembra che il latitante avesse trovato rifugio nella zona tirrenica cosentina, avendo dimorato in passato nell’area del Tirreno cosentino. Il blitz è scattato nel centro storico di Cetraro, dove i militari della locale Stazione Carabinieri sono riusciti a rintracciare ed eseguire l’arresto.

Subito dopo la cattura, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Paola. Qui il latitante messicano arrestato a Cetraro resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria italiana. L’uomo è in attesa della decisione definitiva sull’estradizione verso la Germania per scontare la pesante pena inflittagli. L’operazione dei Carabinieri conferma l’efficacia della collaborazione giudiziaria europea nel rintracciare e assicurare alla giustizia latitanti anche in territori inaspettati.