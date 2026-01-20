Incidente ad Amantea: morto un ciclista investito sulla Statale 18

1 minuto per la lettura

Un ciclista è morto in un tragico incidente ad Amantea: travolto da un furgone sulla Statale 18, indagano i Carabinieri.

AMANTEA (COSENZA) – Un drammatico incidente stradale ha scosso questa mattina, 20 gennaio 2026, la località Coreca di Amantea, lungo la fascia tirrenica cosentina. Un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un furgoncino mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il dramma si è verificato lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista percorreva l’arteria stradale quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato impattato violentemente da un furgoncino guidato da un uomo del posto.

L’investitore si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e allertare le autorità. Sul luogo sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Le ferite riportate dall’uomo nell’urto erano troppo gravi. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del quarantaseienne.

AMANTEA, LE INDAGINI DELL’INCIDENTE IN CUI È MORTO IL CICLISTA: AL VAGLIO LE TELECAMERE

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paola per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’automobilista è stato identificato e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Un contributo fondamentale per far luce sulle responsabilità potrebbe arrivare dalla tecnologia: i militari stanno infatti visionando i filmati di una telecamera di sicurezza posizionata proprio nei pressi del luogo della tragedia, che potrebbe aver ripreso l’intero istante della collisione. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, la circolazione sulla Statale 18 ha subito rallentamenti.