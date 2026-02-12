Amantea, ritrovato un cadavere sulla spiaggia

1 minuto per la lettura

Ritrovato da alcuni cittadini un cadavere sulla spiaggia ad Amantea, in località La Tonnara. Il corpo è stato portato a riva dalla mareggiata

AMANTEA – È di poche ore fa il ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia di località “La Tonnara”, ad Amantea. Il corpo è stato riportato a riva dalla mareggiata e dal maltempo che nelle ultime ore hanno interessato l’intera costa tirrenica calabrese. A dare l’allarme, nel pomeriggio, sono stati alcuni cittadini che si trovavano sul litorale dopo una breve tregua di vento e pioggia. Tra i detriti accumulati sulla battigia hanno notato resti umani in avanzato stato di decomposizione.

Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono dunque intervenuti i carabinieri, la capitaneria di porto e il personale sanitario. L’area è stata transennata per consentire i rilievi di polizia giudiziaria. Secondo una prima valutazione, il corpo sarebbe rimasto in mare per diversi mesi, esposto all’azione delle correnti. I resti sono stati affidati all’autorità giudiziaria e saranno sottoposti ad esame autoptico. Gli accertamenti medico legali dovranno stabilire sesso, età e possibile causa del decesso.

Non si esclude il ricorso al test del Dna per verificare eventuali compatibilità con persone scomparse. E’ il secondo ritrovamento di resti umani , in condizioni simili, in pochi giorni. Qualche giorno fa, infatti, anche a Scalea il mare ha restituito un corpo in decomposizione. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un possibile collegamento con i naufragi che da anni interessano le rotte dei migranti nel Mediterraneo. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo in attesa dei primi riscontri ufficiali.