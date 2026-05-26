Corigliano Rossano, incidente sulla statale 106, muore un motociclista

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Un motociclista di 33 anni è morto dopo un incidente con un’auto sulla statale 106 al bivio Cutura-Sant’Irene a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO – La strada statale 106 Jonica si conferma, ancora una volta, teatro di una tragedia che strappa una giovane vita al territorio. Non ce l’ha fatta il motociclista di 33 anni, originario di Rossano, rimasto gravemente ferito nel drammatico scontro avvenuto all’altezza del bivio Cutura–Sant’Irene. Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, il cuore del giovane ha cessato di battere, aggiornando il già drammatico bilancio di sangue di quella che ormai drammaticamente tutti conoscono come la “strada della morte”. L’impatto, violentissimo, avvenuto nell’incidente sulla statale 106 si è verificato per cause che sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine.

SCONTRO VIOLENTO TRA UNA FORD FOCUS E LA MOTOCICLETTA, CI SONO ANCHE DUE FERITI

A scontrarsi sono state la motocicletta guidata dal trentatreenne e una Ford Focus. Un impatto fatale che ha sbalzato il centauro sull’asfalto, causandogli fin da subito traumi multipli di estrema gravità, e che ha provocato il ferimento anche dei due occupanti a bordo dell’utilitaria. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente.

I sanitari del Suem 118, giunti sul posto con due ambulanze, hanno prestato le prime cure d’urgenza al motociclista, trasferendolo a sirene spiegate verso il vicino pronto soccorso dell’ospedale “Giannettasio” di Rossano. Tuttavia, il quadro clinico estremamente critico e la severità dei politraumi riportati hanno spinto i medici a disporre l’immediato trasferimento in elisoccorso all’hub Annunziata di Cosenza. Un viaggio verso la speranza che purtroppo si è rivelato vano. Sul luogo del sinistro sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, i carabinieri, impegnate nei rilievi planimetrici necessari a ricostruire con esattezza la dinamica del violento scontro e a stabilire le relative responsabilità. I militari si sono occupati anche della complessa gestione della viabilità, pesantemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi incidentati.

LA STATALE 106 SI CONFERMA LUOGO DI TRAGEDIE E INCIDENTI

La notizia della scomparsa del trentatreenne si è diffusa rapidamente nella comunità rossanese dove il 33enne risiedeva, riaccendendo con forza il dolore e la rabbia per un’arteria stradale che continua a mietere vittime spezzando il futuro di troppi giovani.