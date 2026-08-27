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Auto contro barriera, incidente mortale in provincia di Cosenza

| 27 Agosto 2026 20:06 | 0 commenti

L'elisoccorso in volo (foto archivio)

L'elisoccorso in volo (foto archivio)

pedivigliano, incidente stradale mortale
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COSENZA – Incidente mortale in provincia di Cosenza dove, per cause da accertare, una macchina è finita contro la barriera della strada statale 616 “di Pedivigliano”. Morto nell’impatto il conducente. Chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del km 3,500 a Pedivigliano. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le forze dell’ordine e l’elisoccorso del 118 per la gestione dell’evento e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

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