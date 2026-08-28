Tragedia a Montalto Uffugo, uomo morto mentre tenta di spegnere l’incendio dell’auto

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Un uomo, Massimiliano Basile, è morto a Montalto Uffugo mentre tentava di spegnere l’incendio della propria auto, si sospetta un improvviso malore

MONTALTO UFFUGO (COSENZA) – Un pomeriggio di forte tensione si è trasformato in dramma a Montalto Uffugo, dove un uomo di 53 anni, Massimiliano Basile, ha perso la vita in circostanze tragiche.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, 27 agosto 2026, nella zona delle case popolari, situata proprio di fronte all’uscita autostradale di Montalto Uffugo-Rose. Secondo quanto ricostruito, ma la dinamica non è ancora del tutto chiara, il cinquantatreenne si sarebbe accorto improvvisamente che la sua autovettura era avvolta dalle fiamme.

In preda alla disperazione per quanto stava accadendo, Basile si è avvicinato per cercare di fronteggiare l’emergenza, recandosi anche a prendere dell’acqua nel tentativo di domare il rogo prima che distruggesse completamente il veicolo.

Durante i momenti concitati dell’intervento, la situazione è tragicamente precipitata. Sebbene siano state valutate le possibili conseguenze legate all’inalazione di fumi ed esalazioni sprigionate dall’incendio, l’ipotesi ritenuta più probabile circa le cause del decesso riconduce a un improvviso arresto cardiaco, scatenato dal forte stress emotivo e dallo shock per la situazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza insieme ai Carabinieri, giunti per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico e i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. La notizia ha profondamente scosso la comunità locale, attonita per la drammatica fatalità.