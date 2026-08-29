Palloncini in cielo per l’ultimo saluto a Carmela Bifano

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Celebrati i funerali di Carmela Bifano, in volo palloncini bianchi per l’ultimo saluto alla donna. Prosegue, intanto, l’inchiesta giudiziaria

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Nemmeno la morsa del caldo torrido del primo pomeriggio, unita all’orario tradizionalmente di quiete, ha frenato la comunità di Schiavonea. Tutti accorsi in massa e visibilmente commossi per tributare l’ultimo e accorato saluto a Carmela Bifano.

L’imprenditrice agricola di 73 anni, la cui vita è stata spezzata con indicibile violenza nelle campagne di contrada Torre Voluta a Villaggio Frassa, ha ricevuto l’abbraccio solenne di un’intera cittadinanza. Un’affluenza imponente di parenti, conoscenti e semplici cittadini si è stretta attorno al dolore sordo della famiglia, accompagnando in silenzio l’arrivo del feretro sul sagrato della chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives.

All’interno della navata gremita in ogni ordine di posti, la cerimonia si è svolta in un clima di composto e angoscioso raccoglimento. Durante il rito religioso, le parole pronunciate dall’altare hanno cercato di dare conforto a una comunità scossa nel profondo. Sottolineato l’immenso vuoto lasciato da una perdita così devastante e la necessità di aggrapparsi alla fede di fronte a una violenza tanto assurda quanto inaspettata. La commozione ha contagiato tutti i presenti, uniti in un dolore che travalica i confini affettivi per farsi ferita collettiva.

SCINTU ASSENTE DAL MANIFESTO FUNEBRE

A dominare la giornata, tuttavia, non è stato solo il lutto, ma anche il peso di una lacerazione familiare ormai insanabile. Sui manifesti funebri l’assenza del nome del marito Pietro Scintu – il 76enne indagato per l’omicidio e recluso a Castrovillari – è apparsa come un macigno morale. L’annuncio della scomparsa è stato firmato esclusivamente dal figlio Mimmo e dai parenti stretti della donna, estromettendo del tutto il coniuge. Un dettaglio formale che mappa plasticamente una spaccatura rocciosa e irreversibile. Un chiaro segno che i familiari, a partire dal figlio, ritengono l’uomo l’unico responsabile della tragedia che ha distrutto la loro vita.

SCINTU CONTINUA A PROFESSARSI INNOCENTE

Dal canto suo, Scintu, continua a professare la propria innocenza dal carcere. Attraverso il suo legale, l’uomo fa sapere di essere estraneo al delitto e sostiene di piangere e soffrire profondamente per la perdita della moglie. Un dolore che però non trova alcun varco di clemenza o riavvicinamento tra i congiunti della vittima.

L’INCHIESTA GIUDIZIARIA

Sul fronte giudiziario, le indagini tese a fare piena luce sull’efferato delitto procedono a ritmo serrato sotto la direzione della Procura di Castrovillari. In queste ultime ore non si registrano nuovi elementi di svolta né dettagli di spicco. Si è in attesa delle risultanze dei rilievi scientifici sugli indumenti del presunto assassino e di quella t-shirt ritrovata mezza bruciacchiata chiusa in una busta in mezzo ad un cumulo di spazzatura. Gli accertamenti dovranno stabilire se si tratti o no della maglietta che l’uomo dice di aver lasciato appesa ad un albero.

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Nell’immediatezza del delitto non era stata rinvenuta. Proprio nella trama del filato (se si dovesse trattare di quella di Scintu) potrebbe essere custodito la mappa dello sconvolgente femminicidio. Se venissero ritrovate tracce ematiche il quadro probatorio che sta costruendo la procura di Castrovillari sarebbe ben solida. Si rimane ora in attesa che venga fissata la data dell’udienza dinanzi al Tribunale del Riesame. Sarà chiamato a pronunciarsi sulla misura cautelare che tiene l’uomo dietro le sbarre per pericolo di inquinamento delle prove.

PALLONCINI PER L’ULTIMO SALUTO A CARMELA BIFANO

Al termine del rito funebre, tra sguardi rigati dalle lacrime e il toccante volo di palloncini nel cielo, il carro con la salma si è mosso alla volta del cimitero di San Giacomo d’Acri, paese d’origine di Carmela Bifano. Lì la donna riposerà per sempre. La comunità attende che la giustizia compia il suo corso e diradi ogni ombra su una vicenda che lascia dietro di sé solo macerie di dolore.