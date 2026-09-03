Scomparso a Cosenza Salvatore Sproviero: l’appello della famiglia

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Non si hanno sue notizie dalle 13 di mercoledì 2 settembre: Salvatore Sproviero, 42enne di Cosenza risulta scomparso; l’appello della famiglia

NON si hanno notizie da diverse ore di Salvatore Sproviero, 42 anni. L’uomo risulta irreperibile da mercoledì 2 settembre 2026 quando, intorno alle 13, sarebbe uscito dalla sua abitazione nei pressi di piazza Europa a Cosenza, senza più fare ritorno a casa. Non vedendolo rientrare e non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, i familiari si sono subito allarmati, denunciando la scomparsa ai carabinieri e diffondendo un appello sui social per chiedere a chiunque lo abbia visto o abbia informazioni utili in merito di contattare immediatamente le forze dell’ordine oppure il numero messo a disposizione online.

Dalle notizie disponibili, Salvatore Sproviero, al momento dell’allontanamento, indossava abiti di colore blu. Non è possibile, per ora, stabilire con certezza se si tratti di un allontanamento volontario o se alla base della scomparsa del giovane vi siano ragioni di altra natura. I militari dell’Arma hanno avviato le ricerche in città e in tutto il territorio del Cosentino, estendendole anche ai Comuni limitrofi, nella speranza di ritrovare il 42enne il prima possibile. Per i familiari sono ore di particolare apprensione: il numero messo a disposizione è 3405676070, corredato dalla frase “Aiutateci a ritrovarlo”.