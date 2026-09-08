Incidente a Guardia Piemontese, morto Francesco Cipolla

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Non ce l’ha fatta Francesco Cipolla, l’uomo originario di Cetraro rimasto ferito in un incidente stradale a Guardia Piemontese lo scorso primo settembre

GUARDIA PIEMONTESE (COSENZA) – Non ce l’ha fatta Francesco Cipolla, l’uomo originario di Cetraro rimasto gravemente ferito nello scontro frontale avvenuto lo scorso primo settembre nel territorio di Guardia Piemontese. Cipolla era stato soccorso in condizioni particolarmente serie dopo l’impatto tra due automobili lungo la Statale 283 delle Terme Luigiane. Il quadro clinico aveva richiesto fin dalle prime fasi l’intervento dell’elisoccorso. Per velocizzare il trasferimento, quel giorno l’eliambulanza era atterrata allo stadio comunale “Zicarelli” di Fuscaldo, utilizzato come punto di incontro con i mezzi di soccorso provenienti dal luogo dell’incidente.

L’uomo era stato quindi trasferito all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.Le sue condizioni, già giudicate gravi, si sarebbero ulteriormente aggravate durante il ricovero. A distanza di una settimana dal terribile incidente è arrivata la notizia del decesso. Nello scontro era rimasta ferita anche la moglie di Cipolla. Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, anche per lei il quadro clinico resta particolarmente delicato. Restano da definire, invece, tutti gli aspetti relativi alla dinamica del sinistro. Le due vetture si erano scontrate frontalmente, ma saranno gli accertamenti a chiarire la sequenza degli eventi e le cause che hanno portato all’impatto.