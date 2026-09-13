Buonvicino, tragedia alla Marcia della Pace, morto il medico Mario Veltri

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Tragedia a Buonvicino alla Marcia della Pace: il medico Mario Veltri è morto per un malore durante il percorso, sospesi tutti gli eventi.

BUONVICINO (COSENZA)- La terza Marcia della Pace tra Diamante e Buonvicino, nell’alto Tirreno cosentino, è stata interrotta nel primo pomeriggio di oggi dopo la morte del medico Mario Veltri. Il professionista, secondo quanto si è appreso, ha accusato un improvviso malore durante il percorso. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo ed è stato constatato il decesso. La manifestazione era stata promossa dal Comitato cittadino Festa San Ciriaco Abate di Buonvicino per richiamare l’attenzione sui conflitti in corso nel mondo e sulle conseguenze umanitarie delle guerre.

IL PERCORSO DEL CORTEO E L’INTERRUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Il corteo era partito nel pomeriggio da via Umberto Boccioni, a Diamante, nelle vicinanze della statua di San Ciriaco. L’itinerario avrebbe dovuto condurre i partecipanti fino a Buonvicino, con testimonianze e momenti di riflessione lungo il percorso.

Il programma annunciato per la giornata prevedeva:

– l’accoglienza di istituzioni, associazioni e partecipanti tra le 14:15 e le 14:30;

– la partenza verso il centro storico dalle 14:30;

– l’arrivo in piazza XVII Settembre tra le 19:00 e le 20:00;

– il Gran Concerto degli Artisti di Buonvicino alle 21:00 nella Piazzetta San Ciriaco.

Dopo quanto accaduto, la marcia è stata fermata e le successive iniziative non sono proseguite.

IL CORDOGLIO DEGLI ORGANIZZATORI DELLA MARCIA E IL LUTTO A BUONVICINO PER IL DRAMMA DEL MEDICO MORTO

Il Comitato cittadino Festa San Ciriaco Abate ha diffuso un messaggio di cordoglio rivolto ai familiari del medico. «È con profondo dolore e immensa tristezza che il Comitato Cittadino Festa San Ciriaco Abate si stringe attorno alla famiglia del Dottore Mario Veltri», hanno comunicato gli organizzatori, ricordandone l’impegno e la dedizione. In segno di lutto, il Comitato ha sospeso tutte le proprie attività per il 13 settembre. La ripresa delle normali attività è stata annunciata per domani.