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Grisolia, incendiata nella notte un’auto dei familiari di Salvatore Servidio: carabinieri al lavoro per accertare eventuali matrici dolose.

GRISOLIA (COSENZA)- Un’auto appartenente ai familiari di Salvatore Servidio è stata distrutta da un incendio divampato durante la notte nel centro storico di Grisolia. Il mezzo era parcheggiato vicino a un edificio quando è stato avvolto dalle fiamme. L’uomo era rimasto vittima di un incidente a gennaio mentre prestava soccorso ad un’auto in panne sulla strada statale 18 nell’alto Tirreno cosentino. Il fuoco ha interessato anche la vetrata di un magazzino situato a bordo strada, provocando danni definiti lievi. I vigili del fuoco del distaccamento di Scalea sono intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. I carabinieri hanno quindi avviato gli accertamenti finalizzati a individuare l’origine del rogo. Al momento non è stata stabilita la causa e nessuna ipotesi risulta esclusa.

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IL LEGAME CON SALVATORE SERVIDIO

Secondo quanto appreso, il veicolo era utilizzato dai familiari di Salvatore Servidio, morto all’inizio dell’anno dopo essere stato investito da un furgone lungo la strada statale 18, a Scalea. Servidio si era fermato per prestare aiuto a un automobilista rimasto in panne quando era avvenuto l’investimento.

L’AUTO INCENDIATA AI FAMILIARI DI SERVIDIO, LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO GRISOLIA

Il sindaco di Grisolia, Saverio Bellusci, ha manifestato la solidarietà dell’amministrazione comunale alla famiglia, invitando ad attendere l’esito degli accertamenti. «L’auspicio di tutti noi è che non si tratti di un gesto intenzionale», ha dichiarato il primo cittadino. Bellusci ha aggiunto che, qualora fosse confermata una matrice dolosa, l’amministrazione collaborerà con gli inquirenti affinché vengano individuati gli eventuali responsabili. Ulteriori elementi potranno emergere dagli accertamenti condotti dai carabinieri e dai rilievi effettuati nell’area dell’incendio.