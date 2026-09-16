Imprenditore di Amantea sanzionato per evasione fiscale

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COSENZA – I finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nell’ambito delle attività a contrasto all’evasione fiscale legate ai tributi locali, disposte sul territorio regionale dal Reparto Aeronavale Calabria, hanno portato a termine un’articolata attività investigativa nel settore turistico-balneare, che ha interessato un resort operante lungo il litorale tirrenico.

L’attività si è svolta nei confronti di un operatore economico operante in concessione demaniale, ubicato in Provincia di Cosenza, nel Comune di Amantea, dove è stato possibile recuperare a tassazione un importo complessivo che supera i 160.000 euro, tra tributi dovuti, sanzioni e interessi, che saranno irrogati dal medesimo ente locale.

Il servizio ha permesso di accertare gravi inadempienze di evasione fiscale anche in materia di Imu e di canoni di concessione demaniale per annualità non dichiarate e non versate.

L’attività ispettiva si è sviluppata attraverso tecniche di indagine mista, svolte mediante l’utilizzo incrociato di fonti aperte, banche dati in uso al Corpo e l’analisi della documentazione contabile e concessoria.