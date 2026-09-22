San Nicola Arcella, 87enne muore all’Arcomagno: era arrivato da Chicago

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Un 87enne muore per un malore sulla spiaggia dell’Arcomagno: era tornato da Chicago nella sua terra d’origine

Luigi Ruffolo, 87 anni, è morto sulla spiaggia dell’Arcomagno, a San Nicola Arcella, dopo un malore accusato poco dopo le 12.30 mentre stava nuotando. Era nato a Rende nel giugno del 1939 ed era tornato in Italia da Chicago, nell’Illinois.

Dopo la richiesta di intervento al 118, sul posto è arrivato il personale sanitario dell’ospedale Iannelli di Cetraro. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non è stata accertata la causa della morte. Nelle prime informazioni è stata avanzata l’ipotesi di un infarto fulminante.

All’Arcomagno sono intervenuti anche il pubblico ministero di turno della Procura di Paola e la Guardia costiera. La salma si trova presso la casa funeraria Tarallo, in attesa del rientro in America. Verrà imbarcato da Roma.