Tentato femminicidio a Mongrassano, arrestato l’ex compagno

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Arrestato Michele Bianco per il tentato femminicidio di Ida Frassetti dello scorso agosto a Mongrassano: l’uomo finisce in carcere

MONGRASSANO (COSENZA) – Si sono aperte le porte del carcere “Cosmai” di Cosenza per Michele Bianco, 31 anni, autore del tentato femminicidio ai danni della sua ex compagna, Ida Frassetti, sua coetanea. L’uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare dopo che, intorno alla metà di agosto, aveva esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della ex. Fatto verificatosi al culmine di una lite avvenuta, di notte, nell’appartamento della madre di lui, nel centro storico di Mongrassano.

IL TENTATO FEMMINICIDIO

Forse un tentativo di riconciliazione finito male: i due, infatti, genitori di un bimbo piccolo, si erano separati dopo aver vissuto per un periodo in Germania e stavano provando a riallacciare i rapporti. Successivamente, l’uomo aveva rivolto l’arma verso sé stesso, nel tentativo di togliersi la vita, tentativo sventato solo grazie all’intervento del padre. Entrambi erano stati ricoverati all’ospedale “Annunziata” di Cosenza e sottoposti a delicati interventi chirurgici.

La giovane non ha riportato conseguenze gravi dal momento che, fortunatamente, i proiettili non hanno attinto organi vitali del corpo. Certo servirà del tempo per superare il trauma, non meno importante, a livello psicologico, per quanto subìto.

LA DEGENZA IN OSPEDALE

Anche Bianco, piantonato dai carabinieri nel reparto ospedaliero per l’intera durata del ricovero, è stato dimesso senza aver riportato danni fisici o neurologici. È accusato di tentato omicidio e lesioni personali gravi. Le indagini della Procura di Cosenza, coordinate dal pubblico ministero Nicoletta Fruncillo e delegate ai carabinieri, proseguono nell’intento di chiarire ogni aspetto della vicenda. Proprio nei giorni scorsi, Ida Frassetti – difesa dall’avvocato Enrico Morcavallo del Foro di Cosenza -, dopo essere stata dimessa e dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute, è stata sentita dagli inquirenti a cui ha fornito la propria versione dell’accaduto.

LA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DELL’ACCADUTO

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. L’obiettivo è di comprendere, in particolare, se l’uomo abbia agito d’impeto, al culmine di un diverbio – come emerso in un primo momento – oppure se abbia pianificato l’azione nei confronti della ex. Inoltre, si cerca di acquisire quanti più elementi possibili, raccogliendo le dichiarazioni di eventuali testimoni e analizzando tutto ciò che è stato repertato all’interno dell’appartamento di via Timpone, teatro dei fatti, posto immediatamente sotto sequestro.

Compito, quest’ultimo, che è demandato ai Reparti specializzati dell’Arma. Bianco è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere, nell’attesa di ulteriori sviluppi investigativi. L’episodio aveva scosso il tranquillo centro del Cosentino, dando inizio a una scìa di tragici avvenimenti che hanno particolarmente segnato l’estate appena trascorsa.