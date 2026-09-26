Morano, resti umani rinvenuti nei pressi dello svincolo autostradale

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Resti umani rinvenuti in una zona impervia nei pressi dello svincolo dell’A2 di Morano, potrebbe trattarsi del corpo di Maria Santandrea

FRASCINETO (COSENZA) – Ritrovati, nel pomeriggio del 26 settembre, in una zona impervia nei pressi dello svincolo autostradale di Morano alcuni resti umani. Potrebbero essere, con ogni probabilità, i resti umani di Maria Santandrea, la settantottenne residente a Frascineto di cui non si hanno notizia da giovedì 27 agosto. In quell’occasione fu vista per l’ultima volta nella zona di Conca del Re, a poca distanza dalla Casa Circondariale di Castrovillari. Nonostante alcuni indizi facciano pensare alla settantottenne, dagli inquirenti e dalle forze dell’ordine giunge un chiaro invito alla cautela. Al momento non vi è alcuna certezza scientifica né ufficiale che i resti ritrovati siano proprio dell’anziana donna.

LA SCOPERTA DI ALCUNI ESCURSIONISTI

Da quanto si è appreso, a fare la macabra scoperta sembra che siano stati alcuni giovani che stavano effettuando un’escursione in moto da enduro nella zona. Percorrendo i sentieri più scoscesi, i ragazzi pare che abbiano notato all’interno di un profondo canalone i resti umani e, a poca distanza, una borsa.

Sarebbe stato proprio il rinvenimento della borsa a indirizzare subito i pensieri verso la pensionata di Frascineto, ma solo gli accertamenti medico-legali ed eventuali esami del Dna potranno dare una risposta definitiva e incontrovertibile sull’identità della vittima. Sul luogo del ritrovamento sono giunte le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria per effettuare i rilievi di rito e avviare le procedure di recupero.

LE INDAGINI DELLE FORZE DELL’ORDINE

Le indagini restano aperte ad ogni sviluppo, in attesa che gli esami tecnici facciano piena luce sulla vicenda e confermino o smentiscano se i resti appartengano effettivamente alla settantottenne scomparsa. Maria Santandrea era scomparsa lo scorso giovedì 27 agosto. L’ultimo avvistamento ritenuto pienamente attendibile la collocava nella zona di Conca del Re, a breve distanza dalla Casa Circondariale di Castrovillari.

Da quel momento della donna si erano perse del tutto le tracce. Si diede il via a un’imponente e complessa macchina dei soccorsi per perlustrare palmo a palmo un territorio vasto, frastagliato e pieno di insidie. Le ricerche hanno visto impegnati per giorni i Carabinieri, i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, le squadre del Soccorso Alpino e la Protezione Civile, supportati dall’aiuto di numerosi volontari della zona. Per setacciare le aree più inaccessibili si era reso necessario l’impiego combinato di droni, elicotteri per il sorvolo dall’alto e unità cinofile specializzate nel tracciamento.