Cariati, anziano si allontana dalla famiglia e viene ritrovato senza vita

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CARIATI (COSENZA) – È stato ritrovato privo di vita di Vincenzo Cristaldi, l’anziano ultrasettantenne di Cariati la cui scomparsa era stata segnalata dalla famiglia nella mattinata di oggi.

Il corpo dell’anziano è stato individuato in un’area privata, all’interno di un recinto, in una zona poco distante dall’ospedale di Cariati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno anche indagando sulle ultime ore di vita dell’uomo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva lasciato la propria automobile a circa 300 metri dal punto in cui è stato successivamente rinvenuto il cadavere. A supporto di questa tesi, alcune immagini registrate da sistemi di videosorveglianza, che avrebbero documentato gli spostamenti dell’ultrasettantenne prima dell’ingresso nell’area privata. L’uomo sarebbe quindi entrato all’interno del recinto, dove è stato poi trovato senza vita.

Al momento non sono note le ragioni del decesso e non vengono escluse verifiche di natura medico-legale. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale, chiamato a effettuare una prima valutazione. Gli accertamenti dovranno stabilire la dinamica e le cause della morte. Non si esclude, al momento, la disposizione di un esame autoptico.