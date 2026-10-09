Cetraro, intimidazioni alla biologa Siciliano: il sostegno di tutto il Consiglio

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Intimidazioni alla dottoressa Laura Siciliano dirigente biologa e responsabile facente funzione del Laboratorio analisi del presidio ospedaliero “Iannelli” di Cetraro. I consiglieri comunali esprimono solidarietà

Maggioranza e minoranza unite a Cetraro nel condannare l’episodio intimidatorio ai danni della dottoressa Laura Siciliano, dirigente biologa e responsabile facente funzione del Laboratorio analisi del presidio ospedaliero “Iannelli”. La professionista avrebbe trovato nei pressi della sua auto una busta con un proiettile.

In una nota firmata dai consiglieri comunali, la solidarietà alla professionista viene espressa da tutte le componenti istituzionali: il sindaco Giuseppe Aieta, l’Amministrazione, il presidente del Consiglio comunale e i rappresentanti di maggioranza e opposizione.

Si apprende che Aieta, informato tempestivamente dalla consigliera di minoranza Gabriella Luciani, si è recato in mattinata presso l’ospedale. Durante l’incontro ha portato a Siciliano la propria solidarietà e quella dell’intera comunità cetrarese.

IL RICHIAMO ALLA SICUREZZA

Per i consiglieri, quanto accaduto riguarda anche il personale che ogni giorno assicura i servizi sanitari alla popolazione.

«Atti del genere rappresentano un’offesa non solo alla persona colpita, ma all’intero corpo sanitario che ogni giorno garantisce servizi essenziali con professionalità, dedizione e senso del dovere», si legge nella dichiarazione congiunta.

Il documento richiama quindi un principio condiviso: «La sicurezza degli operatori è un diritto fondamentale e non può essere messa in discussione da comportamenti vigliacchi e intimidatori».

Le istituzioni comunali esprimono sostegno alla biologa e a tutti i lavoratori dell’Iannelli, confidando nell’attività delle autorità competenti per fare piena luce sull’episodio.

L’APPELLO ALLA COMUNITA’ E L’IMPEGNO PER L’OSPEDALE

Il Consiglio invita i cittadini a far sentire la propria vicinanza al personale sanitario e, in particolare, a Laura Siciliano. Secondo quanto riportato nella nota, la professionista era già stata destinataria di precedenti atti intimidatori.

La presa di posizione affronta anche il percorso di ripresa dell’ospedale. I consiglieri richiamano i risultati che attribuiscono alla Cabina di regia ed esprimono il timore che possano emergere tentativi di ostacolarlo: «Non vorremmo che – proprio ora che la Cabina di Regia ha prodotto risultati significativi in pochi mesi – vi fosse il tentativo di ostacolare la ripresa dell’ospedale di Cetraro, che grazie al personale sanitario sta dimostrando grande attaccamento e volontà di risalire la china».

Nella è confermata la volontà unanime del Consiglio di proseguire il risanamento dei servizi sanitari, sostenendo gli operatori e contrastando ogni tentativo di frenare i progressi descritti dai firmatari.

Il messaggio conclusivo delle istituzioni è rivolto all’intera comunità: garantire rispetto, protezione e serenità a chi lavora nella sanità è una responsabilità collettiva.