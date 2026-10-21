Pedopornografia online, un arresto a Corigliano Rossano

1 minuto per la lettura

Arresti domiciliari per un uomo di Corigliano Rossano: sequestrati oltre ottocento video pedopornografici

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Aveva nella memoria dei suoi dispositivi elettronici oltre 800 video raffiguranti minori di 18 anni coinvolti in atti sessuali espliciti. Un uomo, residente nell’hinterland del Comune di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, è stato arrestato e posto ai domiciliari per la detenzione di materiale pedopornografico.

A eseguire la misura, gli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Cosenza. L’attività investigativa, avviata nei mesi scorsi sotto la direzione della Procura della Repubblica di Catanzaro e con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (Cncpo), è stata avviata a seguito di una segnalazione scaturita dal monitoraggio delle principali piattaforme di messaggistica istantanea.

LE INDAGINI DELLE FORZE DELL’ORDINE

Gli specialisti della Polizia Postale, nel corso delle perquisizioni personali, locali e informatiche, hanno raccolto e sequestrato il materiale illecito. Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, convalidato in prima istanza dal gip del Tribunale di Castrovillari. Successivamente, il gip del Tribunale di Catanzaro, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Predisposto contestualmente il divieto di utilizzare strumenti di comunicazione, compresi quelli informatici.