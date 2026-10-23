Scalea, sequestro da 1,2 milioni per quattro dipendenti comunali indagati per peculato

1 minuto per la lettura

Scalea, sequestro preventivo di circa 1,2 milioni di euro nei confronti di quattro dipendenti comunali indagati per peculato e presunti mandati fittizi di pagamento.

SCALEA- I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, su delega della Procura della Repubblica di Paola, diretta dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale alla stessa sede, finalizzato alla confisca di disponibilità liquide e finanziarie e beni mobili e immobili, per un ammontare complessivo di circa 1,2 milioni di euro, nei confronti di quattro dipendenti di un Comune di Scalea, indagati per peculato continuato in concorso tra loro.

DIPENDENTI COMUNALI INDAGATI: LE INDAGINI DELLA TENENZA DI SCALEA E IL SISTEMA DEI MANDATI FITTIZI

Le indagini, condotte dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Scalea mediante l’analisi della documentazione amministrativo-contabile e dei flussi finanziari dell’Ente relativi al periodo 2021 – 2024, hanno fatto emergere un sistema fraudolento di appropriazione di risorse pubbliche comunali, realizzato dal responsabile dell’Ufficio Finanziario in concorso con altri tre dipendenti dell’Ente.

In particolare, sarebbero stati emessi mandati di pagamento fittizi. OsSIA privi di effettiva giustificazione contabile, attraverso i quali ingenti somme di denaro sarebbero state sottratte alle casse comunali. Queste sarebbero poi successivamente accreditate su conti correnti personali riconducibili agli indagati. Si tratterebbe di un ammontare complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro, oltre a disponibilità finanziarie su conti correnti, anche denaro contante, monili e lingotti d’oro.

IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CONTRO LA PA E LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA

I provvedimenti in parola sono stati emessi sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagini preliminari. In attesa di giudizio definitivo, sussiste quindi la presunzione di innocenza.