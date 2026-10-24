Omicidio a Cassano allo Jonio, uccisa la moglie di Damiano Pepe, lui ferito

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Omicidio mafioso a Cassano allo Jonio: uccisa la moglie di Damiano Pepe, presunto boss locale rimasto gravemente ferito. Indagano i Carabinieri.

CASSANO ALLO JONIO (COSENZA) — Un sanguinoso agguato matrice presumibilmente mafiosa ha scosso la notte della Sibaritide. Il commando armato nella tra il 23 e 24 ottobre 2026 è entrato in azione in contrada Lattughelle, nel territorio comunale di Cassano allo Jonio, prendendo di mira il 64enne Damiano Pepe, figura considerata dagli inquirenti ai vertici della criminalità organizzata locale. Nel corso del raid Pepe è rimasto gravemente ferito, mentre la moglie, Silvana Sibarelli, colpita dai proiettili sparati dai sicari, ha perso la vita.

LA DINAMICA DELL’ATTACCO IN CONTRADA LATTUGHELLE

L’azione criminale si è consumata nel buio della notte. Secondo le prime ricostruzioni, i sicari sono entrati in azione a sorpresa esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della coppia. Per Silvana Sibarelli i soccorsi si sono rivelati inutili: i traumi riportati le sono stati fatali. Damiano Pepe, invece, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, dove si trova ora ricoverato sotto stretta sorveglianza.

INDAGINI IN CORSO A CASSANO ALLO IONIO PER L’OMICIDIO DI SILVANA SANDELLI E IL FERIMENTO DI DAMINANO AGGUATO A DAMIANO PEPE

Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cassano all’Ionio, insieme

agli specialisti dei rilievi scientifici. I militari hanno avviato perquisizioni e rilievi tecnici per ricostruire la traiettoria dei proiettili e raccogliere ogni elemento utile a risalire ai componenti del commando. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cosenza.