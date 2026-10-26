Studentessa dell’Unical scomparsa da giorni, indagini in corso

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Dal 19 ottobre la studentessa dell’Unical RahelGebrezgi Mengesha è scomparsa, gli ultimi avvistamenti nella zona delle Maisonettes

RENDE (COSENZA) – Non si hanno più notizie dal 19 ottobre scorso di Rahel Gebrezgi Mengesha, una giovane studentessa dell‘Unical di nazionalità etiope. Gli ultimi avvistamenti risalgono alla zona delle Maisonettes dell’Unical. Da quel momento in poi, il nulla: la giovane Rahel sembra essere stata inghiottita da un buco nero e di lei si sono perse le tracce.

Il suo cellulare, secondo quanto riferito da familiari e conoscenti, risulterebbe spento. Con il trascorrere dei giorni, cresce dunque l’apprensione ed è stato lanciato un appello affinché chiunque possa averla vista o abbia informazioni utili si faccia avanti per aiutare a ritrovarla e a riportarla a casa.

IL MESSAGGIO DEGLI AMICI DIFFUSO SUI SOCIAL

«Aiutateci ad aiutarli, noi stiamo facendo il possibile. Qualsiasi notizia o avvistamento è importante», si legge nel messaggio diffuso sui social. Nei giorni scorsi, durante la Festa dei Popoli, le è stato rivolto anche un pensiero: «Preghiamo insieme perché Rahel possa tornare a sorridere in mezzo a noi, con i suoi amici».

LE INDAGINI DELLE FORZE DELL’ORDINE

L’invito rivolto a studenti, residenti e a chiunque abbia frequentato la zona negli ultimi giorni è di prestare attenzione e segnalare eventuali elementi utili alle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche e stanno setacciando la zona. Amici e conoscenti della giovane Rahel chiedono che l’appello venga condiviso il più possibile, nella speranza che possa emergere qualche informazione in grado di ricostruire gli spostamenti successivi al 19 ottobre.